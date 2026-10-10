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Đắk Lắk áp KPI lãnh đạo xã, phường, thúc tăng trưởng giữa mùa mưa bão

Thứ Bảy, 21:51, 10/10/2026
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VOV.VN - Trong quý IV/2026, Đắk Lắk sẽ đánh giá KPI đối với cán bộ đứng đầu xã, phường nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng. Cùng lúc, 15 địa phương ven biển phải chủ động phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn trước nguy cơ mưa bão.

Sẽ áp KPI cho các Bí thư, Chủ tịch các xã - phường nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ Quý 4. Đây là một trong nhiều thông tin được nêu tại buổi làm việc chiều 10/10 của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk với 15 xã, phường ven biển, về cao điểm thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng và phòng chống thiên tai những tháng cuối năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế tại các xã, phường ven biển của Đắk Lắk tiếp tục duy trì ổn định; thương mại, dịch vụ, du lịch và khai thác, nuôi trồng thủy sản có chuyển biến tích cực. Có 09/15 địa phương hoàn thành, vượt dự toán thu ngân sách năm 2026. Có 6 địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, xã Tuy An Đông giải ngân 0%, xã Xuân Cảnh gần 30%, Xuân Lộc trên 56,5% và phường Sông Cầu gần 57%.

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Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các xã phường ven biển lên phương án thật sát để ứng phó thiên tai những tháng cuối năm, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng nhà ở, quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư vẫn còn nhiều khó khăn. Việc sắp xếp, xử lý tài sản công một số địa phương còn phát sinh vướng mắc. Tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, đang ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ giải quyết công việc, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, đầu tư và công nghệ thông tin.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, khối lượng nhiệm vụ còn lại lớn, nhất là giải ngân các nguồn vốn, hoàn thành công trình, dự án. Trong khi quý IV cũng là cao điểm mùa mưa bão, có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, bởi vậy nếu không có kịch bản sát thì sẽ khó đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng.

Tại hội nghị, các địa phương cho biết đã xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo từng tháng trong quý IV và đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy, đặc biệt lưu tâm các địa phương còn khối lượng giá trị sản xuất lớn cần thực hiện phải có giải pháp cụ thể, chi tiết để đạt các chỉ tiêu tăng trưởng. Ông cho biết sẽ đánh giá KPI đối với cán bộ đứng đầu, nhất là Bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND cấp xã.

"Để đảm bảo hoàn thành 10 chỉ tiêu tăng trưởng của quý 4, mỗi địa phương phải rà soát từng chỉ tiêu và giao việc cho từng cán bộ, ghi rõ mốc thời gian hoàn thành từng việc. Sở Nội vụ lấy số liệu 10 chỉ tiêu này và một số chỉ tiêu khác để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành kịch bản KPI quý 4 của các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường", ông Đỗ Hữu Huy thông tin.

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Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông báo cáo giải trình về việc giải ngân vốn đầu tư công 0%

Trước diễn biến tình hình mưa bão những tháng cuối năm 2026, các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn lực lượng tại chỗ và rà soát khu vực có nguy cơ ảnh hưởng nặng để có phương án di dời dân từ sớm. Các xã, phường cũng lên phương án bảo đảm an toàn vùng nuôi thủy sản trên biển và ven biển; đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.

Các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Hòa Hiệp và các địa phương ven biển tiếp tục kiểm tra hệ thống thoát nước, công trình xung yếu và địa điểm tránh trú.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương phải lập ngay phương án chi tiết, nêu rõ thông tin từng hộ có thể phải sơ tán thiên tai, phương tiện sơ tán và và nơi tiếp nhận sơ tán, kiên quyết không để bị động, bất ngờ.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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