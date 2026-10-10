Tăng trưởng 2 con số: Nhà đầu tư đề nghị Đắk Lắk ưu tiên công nghiệp chế biến sâu

Cần sự chung tay của tất cả cộng đồng doanh nghiệp

Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk cho biết: từ đầu năm đến nay, đã thu hút 13 dự án mới và điều chỉnh 15 dự án, tổng vốn thu hút đạt hơn 11.400 tỷ đồng. Lũy kế, đã có 202 dự án, với tổng vốn gần 50.000 tỷ đồng và vốn FDI đạt hơn 151 triệu USD. Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại 05 Khu công nghiệp đang hoạt động đã đạt trên 96%.

Cũng trong 9 tháng, đã có 08 dự án hoàn thành và chính thức đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh; 55 dự án đang triển khai xây dựng với dòng vốn thực hiện đạt gần 1.200 tỷ đồng. Các chỉ tiêu cốt lõi đều đạt tiến độ vững chắc so với kế hoạch năm, đảm bảo việc làm ổn định cho gần 18.000 lao động.

Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ông Huỳnh Lữ Tân, Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk cho biết, để đạt tăng trưởng 2 con số, nhiệm vụ của Ban quản lý nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung, đang rất lớn, cần sự chung tay của tất cả cộng đồng doanh nghiệp.

"Nhiệm vụ của quý IV theo Chính phủ giao tại Nghị quyết 312 là phải phát triển riêng quý IV phải đạt 13,62%. Đây cũng là một áp lực lớn. Con đường duy nhất là biến áp lực thành động lực để chúng ta phấn đấu. Hy vọng rằng các doanh nghiệp sẽ là những người có đóng góp lớn vào nhiệm vụ chung của cả tỉnh, trong đó có nhiệm vụ cụ thể của Ban Quản lý", ông Huỳnh Lữ Tân thông tin.

Phát triển công nghiệp chế biến sâu

Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đề xuất các giải pháp để Ban Quản lý nâng cao chất lượng điều hành, tối ưu hóa hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công ích, đặc biệt tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu hút lao động có tay nghề, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hướng tới tương lai, tỉnh cần bổ sung quy hoạch nuôi thuỷ sản tại các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có định hướng và cơ chế khuyến khích đầu tư công nghệ chế biến sâu để gia tăng giá trị nông sản và tạo việc làm.

Bà Thu Hương, đại diện các nhà đầu tư Hà Nội cho rằng, nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số của Đắk Lắk, về lâu dài, phải phát huy được công nghiệp chế biến.

Nhà đầu tư đề nghị Đắk Lắk ưu tiên công nghiệp chế biến sâu.

"Tôi mong chờ rằng sẽ có một định hướng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư chúng tôi có thể phát triển, với mong mỏi đóng góp những tri thức cũng như kết nối được các nhà đầu tư cho ngành nông sản, thực phẩm sang các thị trường như Nga, Trung Quốc – những nơi có sức tiêu thụ rất lớn. Nếu như định hướng này của chúng ta bền vững, thì rõ ràng với một con số tăng trưởng 11% thì chúng ta có rất nhiều lợi thế", bà Thu Hương chia sẻ.

Với tinh thần cầu thị, Ban quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk đã tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp và cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư. Ban quản lý cũng đã ký kết một số chương trình hợp tác về chuyển đổi số; tặng Giấy khen cho 14 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng năm 2026.