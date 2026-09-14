Đắk Lắk còn nhiều tồn tại phải xử lý sau hai đợt kiểm tra của Trung ương

Sau hai đợt kiểm tra trước của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch khắc phục riêng cho từng đợt, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và tiến độ theo nguyên tắc “sáu rõ, một xuyên suốt”.

Đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Đến nay, Đắk Lắk đã tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở; rà soát tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và nhân lực sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp; phân cấp 205 nhiệm vụ, ủy quyền 330 nhiệm vụ. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,98%.

Trong thực hiện các mục tiêu phát triển, Đắk Lắk đã rà soát 396 dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; 224 dự án đã được xử lý, tháo gỡ, 162 dự án đang triển khai theo phương án, lộ trình xác định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra lần này, Đoàn kiểm tra cho rằng một số nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền cho cấp xã chưa phù hợp với năng lực, số lượng công chức; việc phân công chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ chế phối hợp ở một số lĩnh vực còn chưa đồng bộ.

Đáng chú ý, qua rà soát việc thực hiện các kết luận của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ, Đắk Lắk phát hiện 278 trường hợp tuyển dụng, tiếp nhận chưa đúng quy trình, thủ tục hoặc chưa có quyết định tuyển dụng trong hồ sơ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo, xin ý kiến Trung ương để xử lý.

Buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát số 235 của Ban Chấp hành Trung ương được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến

Đoàn kiểm tra cũng lưu ý, một số nơi vẫn chủ yếu kiểm tra quy trình, hồ sơ, thủ tục, chưa đi sâu làm rõ trách nhiệm, động cơ hoặc nguy cơ lợi dụng, lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ.

Từ kết quả kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, tỉnh sẽ nhìn thẳng vào những hạn chế chủ quan, nhất là trong công tác cán bộ và việc bố trí nhân lực cho những địa bàn, đơn vị còn yếu.

“Đề nghị Ban Tổ chức mạnh dạn rà soát, thay thế bổ sung kịp thời công tác cán bộ những nơi yếu kém rồi đẩy mạnh luân chuyển, biệt phái cán bộ. Đây là điểm hạn chế thực chất mà chúng ta vừa đánh giá.”

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ; siết chặt kỷ cương, kiểm soát các khâu tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý cán bộ thuộc thẩm quyền; kịp thời thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp hoặc có sai phạm.

Kết luận buổi làm việc tại đầu cầu Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, yêu cầu Đắk Lắk phải gắn kết quả khắc phục với trách nhiệm người đứng đầu, nâng chất lượng đội ngũ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

“Một số cấp ủy đảng chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch, đề bạt, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, rồi cán bộ người dân tộc thiểu số. Đây qua kiểm tra, giám sát thì nổi lên tồn tại này thì các đồng chí lưu ý, nhất là địa bàn đặc thù của tỉnh Đắk Lắk chúng ta. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương các đồng chí thực hiện công tác quy hoạch còn khép kín, chưa phát huy được đầy đủ cái phương châm "động" rồi "mở" của công tác quy hoạch. Thì các đồng chí lưu ý để mà thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.”, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh