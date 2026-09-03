Quảng Trị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố các quyết định. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định chuẩn y ông Phạm Quang Long, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Quang Long, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị được chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cũng có quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh Quảng Trị; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 người; chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 5 người.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công bố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh Quảng Trị.

Thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh Quảng Trị; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 người; chỉ định Ban Thường vụ gồm 8 người.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; các Phó Bí thư Đảng ủy gồm: ông Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (chuyên trách).

Công bố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị đã công bố quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị; điều động bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị đến công tác tại Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.