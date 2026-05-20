Đắk Lắk cụ thể hoá nghị quyết, phấn đấu tăng trưởng 2 con số

Thứ Tư, 19:48, 20/05/2026
VOV.VN - Ngày (20/5), Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến và trực tiếp đến các cán bộ chủ chốt nhằm kịp thời cụ thể hóa, đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các chuyên đề đặc biệt quan trọng liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, nổi bật là Chương trình hành động của Tỉnh ủy Đắk Lắk về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Chương trình hành động về mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu dự hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy Đắk Lắk tại điểm cầu chính Hội trường Tỉnh uỷ.

Các nội dung về phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng được cụ thể hóa sát với tình hình thực tế địa phương.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, hội nghị đã tập trung thảo luận về công tác cải cách hành chính và phát triển văn hóa, xã hội theo các chỉ thị, nghị quyết mới của Bộ Chính trị và của Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk đề nghị các cấp uỷ Đảng cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết vào các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội.

 Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhấn mạnh, các văn bản được quán triệt lần này là cơ sở chính trị quan trọng, định hình cho sự phát triển toàn diện của Đắk Lắk trong giai đoạn tới. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo các nội dung đạt hiệu quả thực chất. 

“Mỗi cán bộ, đảng viên, và nhất là người đứng đầu các đơn vị, phải nắm vững những điều cốt lõi nhất, những điểm quan trọng nhất, nhất là những điểm mới trong chỉ đạo của Trung ương, trong chương trình hành động và trong quyết tâm chính trị của tỉnh; thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện, tránh sa vào chủ nghĩa kinh nghiệm, tránh chỉ làm những việc liên quan đến lợi thế và những gì mình có, bây giờ phải tập trung vào những việc Trung ương yêu cầu”.

Lực lượng vũ trang Đắk Lắk học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

VOV.VN - Chiều 16/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời quán triệt nội dung các Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị, cùng một số văn bản mới liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự các cấp trong tình hình mới.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Đắk Lắk tập trung cụ thể hóa, triển khai quyết liệt 9 nghị quyết chiến lược

VOV.VN - Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các đảng ủy trực thuộc, đánh giá kết quả quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2026, với yêu cầu chuyển nhanh sang trạng thái tăng tốc, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Quảng Trị thông qua nhiều Nghị quyết phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sáng nay (20/5), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2. Kỳ họp này xem xét, thông qua nhiều Nghị quyết liên quan việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và tỉnh Quảng Trị.

Nghị định mới trong giải quyết khiếu nại: Siết chặt trách nhiệm cán bộ

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 155/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Nghị định 155 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

