Đắk Lắk cụ thể hoá nghị quyết, phấn đấu tăng trưởng 2 con số

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các chuyên đề đặc biệt quan trọng liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, nổi bật là Chương trình hành động của Tỉnh ủy Đắk Lắk về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Chương trình hành động về mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu dự hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy Đắk Lắk tại điểm cầu chính Hội trường Tỉnh uỷ.

Các nội dung về phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng được cụ thể hóa sát với tình hình thực tế địa phương.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, hội nghị đã tập trung thảo luận về công tác cải cách hành chính và phát triển văn hóa, xã hội theo các chỉ thị, nghị quyết mới của Bộ Chính trị và của Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk đề nghị các cấp uỷ Đảng cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết vào các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhấn mạnh, các văn bản được quán triệt lần này là cơ sở chính trị quan trọng, định hình cho sự phát triển toàn diện của Đắk Lắk trong giai đoạn tới. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo các nội dung đạt hiệu quả thực chất.

“Mỗi cán bộ, đảng viên, và nhất là người đứng đầu các đơn vị, phải nắm vững những điều cốt lõi nhất, những điểm quan trọng nhất, nhất là những điểm mới trong chỉ đạo của Trung ương, trong chương trình hành động và trong quyết tâm chính trị của tỉnh; thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện, tránh sa vào chủ nghĩa kinh nghiệm, tránh chỉ làm những việc liên quan đến lợi thế và những gì mình có, bây giờ phải tập trung vào những việc Trung ương yêu cầu”.