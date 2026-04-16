Đắk Lắk ra mắt Trung tâm dữ liệu

Trung tâm dữ liệu tỉnh Đắk Lắk là hạng mục thuộc dự án chuyển đổi số của tỉnh, được HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua tại Nghị quyết số 08 năm 2021, triển khai từ giữa năm 2025.

Trung tâm dữ liệu tỉnh là hạ tầng số cốt lõi trong chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm bao gồm hệ thống máy chủ, hạ tầng công nghệ thông tin, truyền dẫn, phòng máy và các điều kiện kỹ thuật bảo đảm vận hành. Đây là nơi vận hành các hệ thống dùng chung, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương; qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, trung tâm dữ liệu tỉnh là hạ tầng số cốt lõi, giữ vai trò trung tâm trong chiến lược chuyển đổi số của tỉnh. Việc ra mắt trung tâm là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh Đắk Lắk.

Tỉnh Đắk Lắk ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số trong 5 năm tới.

Ông Bùi Thanh Toàn nhấn mạnh: “Đây là nơi tích hợp, chuyển hóa dữ liệu của các sở, ngành, địa phương, từng bước hình thành tài sản dữ liệu số thống nhất của tỉnh. Đồng thời, là nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ triển khai đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Việc quản lý dữ liệu tập trung giúp tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, hạn chế phân tán, giảm thiểu rủi ro; tạo nền tảng ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, phục vụ hiệu quả công tác dự báo và ra quyết định của lãnh đạo tỉnh”.

Đại biểu nhấn nút khởi động phát động phong trào "bình dân học vụ số" tỉnh Đắk Lắk năm 2026

Cùng với ra mắt Trung tâm dữ liệu, tỉnh Đắk Lắk cũng phát động Phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026; phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026 và ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.