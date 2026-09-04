Đắk Lắk đặt yêu cầu cao hơn đối với cán bộ trong diện quy hoạch

Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 có 122 đồng chí; quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 38 đồng chí. Nguồn cán bộ quy hoạch cơ bản bảo đảm tính kế thừa, liên thông và phát triển giữa các thế hệ; đa số có bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, lãnh đạo, quản lý và được cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhân dân tín nhiệm. Nhiều cán bộ trong diện quy hoạch đã được đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng và từng bước trưởng thành qua thực tiễn.

Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra nguồn cán bộ trẻ, nhất là trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk còn mỏng; tỷ lệ cán bộ nữ ở một số chức danh chưa cao. Đáng chú ý, khả năng thích ứng với công việc mới chưa đồng đều; một bộ phận cán bộ còn lúng túng khi chuyển đổi vị trí, nhất là ở các lĩnh vực phức tạp như tài chính, đất đai, xây dựng. Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vẫn còn cán bộ có tâm lý e ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Ông Vũ Hồng Nhật, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú, cho rằng cán bộ phải nhìn đúng vấn đề, xác định đúng nguyên nhân và lấy kết quả thực chất làm thước đo công việc.

Từ thực tiễn cơ sở, ông Vũ Hồng Nhật, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho rằng, cần lấy kết quả công việc làm thước đo năng lực.

“Khi đã xác định đúng điểm nghẽn phải tập trung nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm và theo dõi đến cùng để tạo chuyển biến thật sự; vấn đề thứ hai phải lấy kết quả thực chất làm thước đo cho công việc. Người dân không đánh giá cán bộ bằng số lượng cuộc họp hay văn bản mà bằng những việc cụ thể được giải quyết và những thay đổi họ nhìn thấy trong cuộc sống”, ông Vũ Hồng Nhật nói.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, khẳng định quy hoạch cán bộ phải thực sự là khâu tạo nguồn cán bộ có chất lượng; qua đó nhận diện sớm những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín và triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đúng người, đúng yêu cầu.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, yêu cầu đội ngũ cán bộ quy hoạch đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, trong bối cảnh tỉnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ đã cao hơn. Cán bộ không thể tiếp tục tư duy theo từng ngành, từng địa bàn, chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống hay làm việc theo cách thụ động chờ hướng dẫn, chờ đủ điều kiện mới hành động.

“Yêu cầu phát triển mới của tỉnh đòi hỏi đội ngũ cán bộ trước hết phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm trong điều kiện hiện nay. Chúng ta không thể làm theo chủ nghĩa kinh nghiệm được nữa. Phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ giải quyết công việc hành chính sang tạo ra kết quả phát triển, từ tư duy nhiệm kỳ cục bộ sang tư duy dài hạn tổng thể và mang tính liên vùng”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.