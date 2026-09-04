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Bí thư Đà Nẵng: Thay thế cán bộ trong quy hoạch uy tín giảm sút, né tránh, đùn đẩy

Thứ Sáu, 15:45, 04/09/2026
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VOV.VN - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, sẽ kiên quyết sàng lọc, thay thế kịp thời cán bộ uy tín giảm sút, năng lực yếu, thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ.

Sáng nay (4/9), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý cấp thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. 

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện địa bàn quản lý rộng, quy mô dân số lớn, công việc ngày càng nhiều và phức tạp. Công tác quy hoạch cán bộ đã quan tâm cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số và những nhân tố có triển vọng. Qua thực tiễn sử dụng cán bộ trong quy hoạch, nhiều người phát huy tốt năng lực, sở trường, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, công tác quy hoạch cán bộ vẫn còn những hạn chế; có nơi còn nặng về lập danh sách, chưa thực sự coi quy hoạch là một quá trình phát hiện, đào tạo, rèn luyện, thử thách và sàng lọc cán bộ. Một số cán bộ sau khi được quy hoạch chưa được giao việc khó, chưa có kế hoạch rèn luyện cụ thể, chưa được theo dõi, đánh giá thường xuyên.

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Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng gặp mặt cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý cấp thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031

Từ thực tiễn đó, cần thống nhất phải đánh giá đúng thì mới quy hoạch đúng; cán bộ trong quy hoạch phải được kiểm nghiệm qua thực tiễn, qua việc khó, địa bàn khó và bằng sản phẩm, kết quả cụ thể; quy hoạch phải gắn chặt với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thường xuyên rà soát, sàng lọc. Không để quy hoạch trở thành một “danh sách chờ”.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao. Không chỉ duy trì đà phát triển mà thành phố phải tạo ra những động lực mới, không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nền quản trị hiện đại và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Thực tế đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực sự có tâm, có tầm, có bản lĩnh, sát thực tiễn. Năng lực và uy tín của cán bộ phải được thể hiện bằng kết quả công việc và những chuyển biến thực tế mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được.

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Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị những người được quy hoạch phải nhận thức đúng về quy hoạch. Quy hoạch mới chỉ là bước khởi đầu để đào tạo, thử thách và lựa chọn, hoàn toàn không phải là sự cam kết về chức vụ. Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải tạo môi trường để cán bộ đổi mới, sáng tạo, dấn thân, cống hiến, dám chịu trách nhiệm và tận tụy phục vụ nhân dân. Kết quả đánh giá cán bộ phải thực sự gắn với quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng và kỷ luật. Kiên quyết sàng lọc, thay thế kịp thời cán bộ uy tín giảm sút, năng lực yếu, thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ. Không để cán bộ trong quy hoạch bị “treo”, bị bỏ quên, bị lãng phí hoặc tự bằng lòng với chính mình.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy phải tiếp tục làm tốt vai trò cơ quan tham mưu chiến lược của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức, cán bộ: “Mỗi cán bộ trong quy hoạch cần có hồ sơ theo dõi, có quá trình phát triển theo dõi cụ thể. Cán bộ phát triển tốt phải tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng. Người còn hạn chế phải được chỉ ra để khắc phục. Người suy giảm uy tín hoặc không còn đáp ứng tiêu chuẩn phải được sàng lọc đúng quy định”.

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Thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (4/9), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng gồm Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Đà Nẵng.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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