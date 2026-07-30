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Đắk Lắk góp ý hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội

Thứ Năm, 22:00, 30/07/2026
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VOV.VN - Ngày 30/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự thảo luật, nghị quyết trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Các đại biểu thống nhất với sự cần thiết ban hành các văn bản, đồng thời kiến nghị hoàn thiện nhiều quy định xuất phát từ thực tiễn.

Các nội dung được lấy ý kiến gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện; cùng hai dự thảo nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống tội phạm và cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

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Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự thảo luật, nghị quyết trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đóng góp vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung cơ chế chia sẻ thông tin, liên thông dữ liệu số theo thời gian thực giữa các bộ, ngành nhằm phục vụ nhận biết khách hàng, xác minh giao dịch đáng ngờ, truy vết dòng tiền và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. 

Ông Võ Quang Duy, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk nêu ý kiến: "Hiện nay, tội phạm rửa tiền bằng tài sản số và lừa đảo sử dụng công nghệ cao có tốc độ tẩu tán dòng tiền rất là nhanh. Nếu các bộ, ngành chỉ phối hợp theo cơ chế gửi văn bản yêu cầu truyền thống thì dòng tiền bẩn đã bị lưu chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết, ngăn chặn hành vi vi phạm. Do vậy, cần thiết phải có sự liên thông giữa các tài khoản để chúng ta truy vết và ngăn chặn dòng tiền".

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Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị kiến nghị để bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Tham gia góp ý đối với dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bà Phan Thị Hoa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk đề nghị rà soát quy định về thời hạn giải quyết yêu cầu bồi thường trong trường hợp các bên thống nhất kéo dài thời gian xác minh thiệt hại và thương lượng, nhằm bảo đảm quyền khởi kiện của người yêu cầu bồi thường.

"Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu rõ cách xác định thời điểm hết thời hạn yêu cầu bồi thường trong trường hợp các bên có thỏa thuận kéo dài thời hạn xác minh thiệt hại, thương lượng; hoặc là nghiên cứu bổ sung cơ chế thông báo về thời điểm kết thúc thời hạn giải quyết để tạo thuận lợi cho người yêu cầu bồi thường trong việc thực hiện quyền khởi kiện, cũng như bảo đảm tính thống nhất trong quá trình áp dụng pháp luật", bà Hoa nói.

Đối với các dự thảo nghị quyết của Quốc hội, nhiều ý kiến góp ý vào các chỉ tiêu trong lĩnh vực tư pháp, nhất là quy định về việc trả lời, xử lý kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân. Các đại biểu cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị kiến nghị để bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện. 

Ông Đinh Văn Cử, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề xuất: "Viện kiểm sát có trách nhiệm phát hiện các vi phạm và ban hành kiến nghị, trong khi việc trả lời, xử lý kiến nghị thuộc trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân bị kiến nghị theo quy định pháp luật. Đề nghị điều chỉnh theo hướng quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ thể bị kiến nghị, cụ thể: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bị kiến nghị có trách nhiệm trả lời, xử lý kiến nghị đúng thời hạn, đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp luật".

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Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tổng hợp, hoàn thiện các ý kiến đóng góp trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục rà soát, cụ thể hóa tiêu chí, điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm tính minh bạch, tạo cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đồng thời hạn chế rủi ro trong quá trình thực thi.

Kết luận hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu để phục vụ việc thảo luận, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

 

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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