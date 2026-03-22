Danh sách các đại biểu công an trúng cử ĐBQH khóa XVI

1. Đại tướng LƯƠNG TAM QUANG - Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương trúng cử ĐBQH tại tỉnh Hà Tĩnh.

2. Thượng tướng LÊ TẤN TỚI - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội;Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái); Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Bảo đảm An ninh, trật tự và an toàn xã hội của Hội đồng bầu cử quốc gia trúng cử ĐBQH tại tỉnh Tây Ninh.

3. Thượng tướng LÊ QUỐC HÙNG - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy công an Trung ương; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an trúng cử ĐBQH tại TP.HCM.

4. Trung tướng PHẠM CÔNG NGUYÊN - Bí thư Đảng ủy Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương; Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an trúng cử ĐBQH tại tỉnh Thanh Hóa.

5. Thiếu tướng NGUYỄN HỮU PHƯỚC - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trúng cử ĐBQH tại tỉnh Khánh Hòa.

6. Thiếu tướng NGUYỄN MINH TUẤN - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trúng cử ĐBQH tại tỉnh Phú Thọ.

7. Thiếu tướng NGUYỄN THANH LIÊM - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trúng cử ĐBQH tại tỉnh Quảng Trị.

8. Thiếu tướng NGUYỄN VĂN HẬN - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trúng cử ĐBQH tại tỉnh An Giang.

9. Thiếu tướng DƯƠNG ĐỨC HẢI - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trúng cử ĐBQH tại TP. Hà Nội.

10. Thiếu tướng TẠ VĂN ĐẸP - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM trúng cử ĐBQH tại TP.HCM.

11. Thiếu tướng VŨ HÙNG VƯƠNG - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam trúng cử ĐBQH tại tỉnh Vĩnh Long.

12. Đại tá HỒ VIỆT TRIỀU - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trúng cử ĐBQH tại tỉnh Cà Mau.

13. Đại tá HUỲNH NGỌC LIÊM - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng trúng cử ĐBQH tại tỉnh Lâm Đồng.

14. Đại tá TRẦN THỊ THU PHƯỚC - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trúng cử ĐBQH tại tỉnh Quảng Ngãi.

15. Đại tá NGUYỄN TRUNG KIÊN - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an trúng cử ĐBQH tại tỉnh Đồng Nai.

16. Đại tá SẦM MINH HỒ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng trúng cử ĐBQH tại tỉnh Cao Bằng.

17. Đại tá BÙI TRUNG THÀNH - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Hải Phòng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng trúng cử ĐBQH tại TP. Hải Phòng.

18. Đại tá NGUYỄN ĐẠI ĐỒNG - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng trúng cử ĐBQH tại TP. Đà Nẵng.

19. Đại tá VÕ THỊ HOÀI NGỌC - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trúng cử ĐBQH tại tỉnh Đồng Tháp.

20. Đại tá NGUYỄN VĂN HẠNH - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trúng cử ĐBQH tại tỉnh Vĩnh Long.

21. Đại tá LÊ NHẬT THÀNH - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Hội đồng Dân tộc, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an (biệt phái), Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Palestine trúng cử ĐBQH tại TP. Hà Nội.

22. Đại tá ĐỖ KHẮC HƯỞNG - Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát thuộc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (sĩ quan Công an nhân dân biệt phái) trúng cử ĐBQH tại tỉnh Đắk Lắk.

23. Đại tá NGUYỄN THANH PHONG - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh (biệt phái) trúng cử ĐBQH tại tỉnh Vĩnh Long.