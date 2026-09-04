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Đạo đức, lối sống và sức nặng của nêu gương

Thứ Sáu, 10:17, 04/09/2026
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Sức nặng của nêu gương chính là thái độ tận tụy vì lợi ích chung, sự công bằng trong thực thi công vụ, nhất quán lời nói với hành động.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026.

Nghị quyết xác định công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, giữ vai trò đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

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Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Ảnh: QH

Công tác tư tưởng luôn được Đảng ta khẳng định là mạch máu, là linh hồn trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo Cách mạng.

Lịch sử cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới đã chứng minh: Một chính đảng mạnh là khi có sự thống nhất cao về tư tưởng, tổ chức, ý chí và hành động. Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động địa chính trị thế giới phức tạp, Bộ Chính trị khóa 14 đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới". Đây không chỉ là một văn kiện mang tính định hướng, mà còn là một thông điệp chính luận đanh thép, khẳng định tầm nhìn chiến lược về công tác tư tưởng của Đảng trong việc tự đổi mới, tự chỉnh đốn để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh toàn diện, chèo lái sự nghiệp cách mạng vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Công tác tư tưởng phải dẫn dắt nhận thức xã hội

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, sáng ngày 3/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô lâm nhấn mạnh “công tác tư tưởng phải dẫn dắt nhận thức xã hội. Học và làm theo Bác phải chuyển thành thực hành thường xuyên, coi trọng phương pháp Hồ Chí Minh với phương châm “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “cần coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân; không quy chụp ý kiến khác biệt; không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt”.

Nghị quyết số 25-NQ/TW đã tạo ra một bước ngoặt lớn khi chuyển dịch tư duy "quản lý, định hướng" thông tin đơn thuần sang” dẫn dắt nhận thức, chủ động kiến tạo dòng chảy thông tin chủ lưu. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác tư tưởng ở phạm vi vĩ mô không thể dừng lại ở việc tuyên truyền một chiều. Chiến lược mới đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống lý luận sắc bén, vừa kiên định nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa không ngừng tiếp thu tinh hoa trí tuệ của thời đại. 

Tư tưởng đi trước để mở đường cho các chủ trương, chính sách kinh tế - văn hóa - xã hội; tư tưởng bám sát hơi thở cuộc sống để giải thích, định hướng và làm rõ những vấn đề thực tiễn mới phát sinh. Đó chính là chìa khóa để khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, vun đắp niềm tin và tạo sự đồng thuận tuyệt đối giữa ý Đảng và lòng dân. 

Nhận diện và làm chủ "trận địa tư tưởng" trên không gian thực và không gian số là yêu cầu cấp bách. Thực tiễn cuộc sống đã chứng minh chưa bao giờ thông tin lại đa chiều, phức tạp và có tốc độ lan truyền chóng mặt như giai đoạn hiện nay. Đó vừa là thuận lợi vừa là thách thức lớn trong thời đại số. 

Các thế lực thù địch, phản động bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thật giả lẫn lộn, không ngừng lợi dụng mạng xã hội, các thuật toán Internet và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ, xuyên tạc lãnh đạo, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước những thách thức đó, chiến lược quốc gia về công tác tư tưởng yêu cầu toàn Đảng không được phép lơ là, chủ quan, thỏa mãn hay thụ động trông chờ. Toàn bộ hệ thống chính trị phải chuyển trạng thái luôn chủ động tiến công. Công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, các cấp ủy Đảng và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc.

Sự đồng bộ hóa công tác tư tưởng thể hiện ở việc trong không gian thực, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc bám sát cơ sở, đối thoại trực tiếp, giải quyết dứt điểm các “điểm nóng” về tư tưởng ngay từ khi mới manh nha, làm chủ công nghệ, sử dụng chính các công cụ hiện đại, dữ liệu lớn (Big Data) để dự báo xu hướng dư luận, tận dụng lợi thế mạng xã hội làm kênh tuyên truyền công khai và minh bạch thông tin, phủ xanh thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy hoa thơm trừ cỏ dại, phủ thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin xấu độc, tiêu cực.

Xây dựng một "bộ lọc tư tưởng" đủ mạnh cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên không gian mạng là nhiệm vụ cấp bách mang tính chiến lược, coi trọng việc thiết lập quản trị nghiêm minh, sát với thực tiễn, giải quyết tận cùng những vấn đề gai góc mà thực tiễn đặt ra. 

Chiến lược công tác tư tưởng đi vào thực tế, không né tránh sự thật, nói đúng sự thật, như vậy mới có thể mang lại hiệu quả tích cực. Công tác tư tưởng trong tình hình mới coi trọng nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Công tác tư tưởng công khai mọi việc, xóa bỏ tình trạng bưng bít, đùn đẩy trách nhiệm.

Trong thời đại số hóa, mạng xã hội phủ kín mọi ngóc ngách của đời sống xã hội, việc xây dựng cơ chế một đầu mối phát ngôn, trả lời đúng câu hỏi từ đời sống, nhất quán lời nói và hành động, chủ động phản ứng thông tin nhanh là những bước đi cần và đủ mang tính sống còn. Khi người dân được tiếp cận thông tin nhanh, chính xác, được lắng nghe và được tôn trọng trong đối thoại, họ sẽ nhận thấy những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách. 

Khi xảy ra các sự kiện nhạy cảm, các điểm nóng, hoặc các vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm, dòng thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước từ các cơ quan thông tin truyền thông chủ lực phải xuất hiện đầu tiên, chính xác, nhất quán và định hướng dư luận dứt khoát, rõ ràng. Sự chậm trễ phản ứng thông tin trong thời đại công nghệ số đồng nghĩa với việc nhường trận địa cho tin giả, tin xấu, tin sai trái độc hại. Quản trị tư tưởng theo phương thức, mô hình hiện đại giúp giữ vững sự ổn định chính trị vĩ mô, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, từ trên xuống dưới. 

Đạo đức, lối sống và sức nặng của nêu gương

Mục đích cốt lõi của chiến lược công tác tư tưởng theo Nghị quyết 25-NQ/TW là xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tư tưởng thông suốt thì tổ chức mới vững chắc, hành động mới nhất quán. Sức nặng của nêu gương chính là thái độ tận tụy vì lợi ích chung, sự công bằng trong thực thi công vụ, nhất quán lời nói với hành động. Trình độ dân trí, nhận thức xã hội ngày càng cao đòi hỏi tính minh bạch, sự gương mẫu và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Khi mỗi cán bộ, đảng viên coi trọng “nêu gương”, cấp càng cao càng phải nêu gương, tránh xa vụ lợi, tiên phong làm việc khó, vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định về lý tưởng và trong sạch về đạo đức, lối sống, như vậy sẽ tự hình thành một "kháng thể tự nhiên" mạnh mẽ, đẩy lùi mọi biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ bên trong. Sự vững mạnh về tư tưởng của Đảng chính là điểm tựa vững chắc để khơi dậy năng lực nội sinh của đất nước và toàn dân tộc, biến sức mạnh tinh thần thành nguồn lực vật chất to lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.  

Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tư tưởng đặt con người ở vị trí trung tâm, là tuyên ngôn hành động mang tầm quốc gia, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Niềm tin của nhân dân chính là thước đo công tác tư tưởng. Thực hiện thắng lợi Chiến lược công tác tư tưởng gắn với việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên là trách nhiệm, là danh dự của mỗi tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng Đảng thực sự bản lĩnh, trí tuệ, gắn bó mật thiết với nhân dân để Đảng luôn luôn vững mạnh, mãi mãi trường tồn cùng đất nước và dân tộc. 

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Lãnh đạo, chỉ huy nêu gương

VOV.VN - Từ phong trào thi đua “Ba nhất” gồm Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất, Công an tỉnh Quảng Ninh cụ thể hóa yêu cầu xây dựng lực lượng bằng mô hình “Lãnh đạo, Chỉ huy 5 gương mẫu”, gắn trách nhiệm nêu gương với tiêu chí và cam kết cụ thể.

Thanh Ba/VTC News
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