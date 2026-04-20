ĐBQH kiến nghị ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng giao thông, công trình chống ngập

Góp ý về các dự án trọng điểm, đại biểu Hà Sỹ Huân (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) cho biết cử tri tỉnh Thái Nguyên rất phấn khởi khi dự án Vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn qua tỉnh Thái Nguyên được Trung ương đưa vào danh mục dự án tại phân kỳ giai đoạn. Theo đại biểu, khi hoàn thành, dự án sẽ là động lực thúc đẩy vùng kinh tế phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, giúp Thái Nguyên phát huy tiềm năng để trở thành trung tâm logistics điều phối hàng hóa. Do đó, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai tốt dự án này trong thời gian tới.

Đại biểu Hà Sỹ Huân (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên)

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Bộ, đại biểu Hà Sỹ Huân cho rằng Thái Nguyên cần tập trung lớn vào đầu tư hạ tầng kết nối vùng. Đặc biệt, hạ tầng phòng chống thiên tai của tỉnh đang cần khối lượng thực hiện rất lớn, vượt quá khả năng tự cân đối của ngân sách địa phương do ảnh hưởng từ các đợt thiên tai năm 2024.

“Kính đề nghị Quốc hội quan tâm ưu tiên bố trí các nguồn lực từ ngân sách trung ương trong năm 2026 cho dự án hệ thống công trình chống ngập trung tâm và các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh; cũng như nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để địa phương khắc phục khó khăn”, ông Huân kiến nghị.

Nhìn vào bức tranh tổng thể của vùng đồng bằng sông Cửu Long đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn ĐBQH Cần Thơ) cho biết, năm 2023 Chính phủ ban hành Quyết định 94 về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, Hội đồng đã ban hành quy chế hoạt động, điều phối các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm và quy hoạch vùng, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh. Để đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới hiện nay, đại biểu Tô Ái Vang kiến nghị Chính phủ rà soát cơ cấu bổ sung nhằm hoàn thiện hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long để kịp thời giải quyết các vấn đề mang tính liên kết vùng và thúc đẩy hợp tác với các vùng trong cả nước.

Đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn ĐBQH Cần Thơ)

Bên cạnh đó, năm 2020 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59 định hướng đưa Cần Thơ trở thành trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết số 45 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Qua 4 năm thực hiện, Nghị quyết đã tạo động lực quan trọng cho Cần Thơ, kết quả rõ nét nhất là hạ tầng giao thông được cải thiện, thu hút vốn đầu tư tăng. Tuy nhiên sau sáp nhập đã tạo ra không gian phát triển mới cho Cần Thơ về quy mô và tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong điều kiện chuyển đổi số toàn cầu. Do đó, đại biểu Tô Ái Vang kiến nghị Chính phủ chấp thuận tạo điều kiện và hỗ trợ Cần Thơ thực hiện các bước theo quy trình kiến nghị Quốc hội khóa XVI ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 45.

Để Cần Thơ phát huy vai trò trung tâm và để các địa phương trong vùng có sự liên kết thực chất và hiệu quả, đại biểu Tô Ái Vang cũng kiến nghị trên cơ sở Chính phủ đã phê duyệt và công bố quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các bộ ngành cần sớm ban hành kế hoạch triển khai và thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2030.

“Xác định kết cấu hạ tầng giao thông là điểm nghẽn nhưng cũng là động lực để phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành cần sớm rà soát quy hoạch, trình Chính phủ phê duyệt ngay từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2030 thực hiện cơ chế đặc thù, đầu tư đồng bộ mang tính chiến lược đó là dùng đường thủy làm động lực, cảng Trần Đề làm hạt nhân và đường bộ là mạch máu kết nối.

Xác định trục xương sống là cảng Trần Đề và hình thành các tuyến vận tải chạy dọc bờ biển để gom hàng, giảm áp lực cho đường bộ vốn đang quá tải. Triển khai đầu tư dự án đường sắt cao tốc TP.HCM- Cần Thơ - Cà Mau trong giai đoạn 2026 - 2030. Cùng với đó là hoàn thiện cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng theo trục ngang, trục dọc và các tuyến nhánh để trở thành đòn bẩy thực sự cho đồng bằng sông Cửu Long”, đại biểu Tô Ái Vang nêu.

Bên cạnh đó, để thích ứng với biến đổi khí hậu, đại biểu Tô Ái Vang cũng kiến nghị Chính phủ quan tâm đầu tư dự án hạ tầng thủy lợi, hạ tầng thủy lợi liên vùng. Trong đó xây dựng hồ chứa nước ngọt tại các địa phương ven biển như là Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau để dự trữ nước ngọt trong mùa khô, đảm bảo sinh hoạt và sản xuất. Dự án chống sạt lở và thích ứng nước biển dâng như chuyển đổi mô hình canh tác, giảm phân bón, giảm nước sử dụng, xây dựng các tuyến đê ngăn sông, chống sạt lở. Dự án phi công trình tích hợp dữ liệu, khí hậu, thủy văn để dự báo sớm, hạn mặn, giúp địa phương chủ động theo mùa vụ.