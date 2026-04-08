ĐBQH kỳ vọng bộ máy lãnh đạo mới sẽ phản ứng nhanh, kịp thời với chính sách

Sau 2 ngày làm việc, Quốc hội đã bầu và phê chuẩn các chức danh chủ chốt như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước...Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu bày tỏ tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo mới được Quốc hội bầu sẽ phát huy năng lực, sự tận tâm để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Theo các đại biểu, việc bầu các chức danh chủ chốt là sự thể hiện tập trung trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của Nhân dân cả nước. Những người được lựa chọn đều là những cán bộ tiêu biểu, đã trải qua quá trình rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực lãnh đạo, quản lý nổi trội và uy tín cao. Điều đó tạo nên sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp bày tỏ: "Tôi mong muốn dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tin tưởng của Quốc hội, các vị lãnh đạo chủ chốt hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện đúng lời hứa trước Quốc hội và đông đảo đồng bào cử tri".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Các đại biểu cũng cho rằng, việc bầu các chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI có tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành đất nước. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng theo quy trình của Đảng và được Quốc hội phê chuẩn theo đúng thẩm quyền, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Đây cũng là sự lựa chọn mang tính lịch sử, thể hiện ý chí và niềm tin của nhân dân thông qua các đại biểu Quốc hội, những người đại diện cho cử tri cả nước để lựa chọn những người có đức, có tài.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Huế cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng bộ máy mới không chỉ lãnh đạo đúng đường lối, chủ trương mà còn có khả năng phản ứng nhanh, kịp thời với chính sách. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, năng lực phản ứng chính sách là yếu tố rất quan trọng để điều hành hiệu quả”.

Đề cập đến bài phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Sửu cho biết, đặc biệt tâm đắc với hai nội dung lớn. Thứ nhất là tư tưởng lấy người dân làm trung tâm, tất cả vì cuộc sống của nhân dân, không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển. Thứ hai là định hướng đổi mới tư duy quản trị, chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo và phát triển”.

Theo bà, khi người dân và doanh nghiệp được đặt ở vị trí trung tâm, thì sự phát triển của họ sẽ trở thành thước đo cho sự phát triển chung của xã hội. Đây là bước chuyển quan trọng, đòi hỏi sự sáng tạo trong điều hành và khả năng thích ứng nhanh với bối cảnh mới.

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) cho rằng, thực tiễn thời gian qua cho thấy bước phát triển mạnh mẽ, đồng bộ của đất nước, trong đó vai trò của người đứng đầu ngày càng rõ nét, quyết liệt.

Đại biểu kỳ vọng bộ máy mới sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong chỉ đạo, điều hành. Việc tận dụng hiệu quả các công cụ số sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách, giảm độ trễ trong triển khai chính sách.

Nhấn mạnh yếu tố con người, bà Nga cho rằng các vị trí lãnh đạo chủ chốt đều đã được lựa chọn kỹ lưỡng, có kinh nghiệm qua nhiều cương vị, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, tài chính là những trụ cột quan trọng cho tăng trưởng.

“Chúng tôi tin tưởng việc kiện toàn bộ máy theo hướng đồng bộ sẽ giúp thống nhất tư tưởng, hành động, qua đó triển khai nhanh hơn những nhiệm vụ mà người dân và đất nước đang kỳ vọng”, đại biểu cho biết.

Đánh giá về thông điệp quản trị được nêu trong bài phát biểu nhậm chức, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, đây là tư tưởng xuyên suốt, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái quản trị hiện đại, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, cùng thống nhất tư tưởng và hành động. Khi đã có tầm nhìn đúng, vấn đề then chốt là tổ chức thực hiện. Đây không chỉ là tầm nhìn cho một nhiệm kỳ mà là định hướng dài hạn cho nhiều thập kỷ tới. Điều quan trọng nhất lúc này là hành động quyết liệt để biến tầm nhìn thành hiện thực.