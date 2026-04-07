中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới

Thứ Ba, 03:00, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/4, Quốc hội tiếp tục dành toàn bộ thời gian cho công tác nhân sự, bầu và phê chuẩn các chức danh cấp cao Nhà nước, trong đó có Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Buổi sáng, Quốc hội họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban; tiến hành các thủ tục để bầu Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu các chức danh trong ngày 6/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Từ 9h30 – 10h30, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội họp để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Từ 10h30 – 11h30, Quốc hội họp riêng để thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Buổi chiều, từ 14h – 14h10, Quốc hội họp riêng, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường tiến hành thủ tục thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức theo quy định.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ 15h30 – 16h, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thực hiện quy trình thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Thời gian còn lại, Quốc hội họp riêng, tiến hành các nội dung sau: thực hiện quy trình thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

PV/VOV.VN
Tag: Chủ tịch nước Thủ tướng Chính phủ Chánh án TAND tối cao Quốc hội Kỳ họp thứ nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và kiện toàn hàng loạt chức danh
Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và kiện toàn hàng loạt chức danh

VOV.VN - Chiều nay 6/4, Quốc hội khóa XVI dành toàn bộ thời gian cho công tác nhân sự. Quốc hội bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban, Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và kiện toàn hàng loạt chức danh

Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và kiện toàn hàng loạt chức danh

VOV.VN - Chiều nay 6/4, Quốc hội khóa XVI dành toàn bộ thời gian cho công tác nhân sự. Quốc hội bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban, Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI
Ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội
Ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

VOV.VN - Ngày 6/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI.

Ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

Ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

VOV.VN - Ngày 6/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội