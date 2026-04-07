Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới

Buổi sáng, Quốc hội họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban; tiến hành các thủ tục để bầu Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu các chức danh trong ngày 6/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Từ 9h30 – 10h30, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội họp để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Từ 10h30 – 11h30, Quốc hội họp riêng để thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Buổi chiều, từ 14h – 14h10, Quốc hội họp riêng, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường tiến hành thủ tục thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức theo quy định.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ 15h30 – 16h, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thực hiện quy trình thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Thời gian còn lại, Quốc hội họp riêng, tiến hành các nội dung sau: thực hiện quy trình thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.