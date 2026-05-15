Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế

Thứ Sáu, 17:13, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại kỳ họp lần thứ 8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế do để xảy ra vi phạm trong thực hiện các chuyên đề truyền thông  về xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế vừa ra Thông cáo Báo chí về Kỳ họp lần thứ 8. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, kiêm Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Theo kết luận của cơ quan kiểm tra, với vai trò người đứng đầu đơn vị, ông Nguyễn Đình Đức đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát trong việc ký kết, lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng xây dựng, phát sóng các chuyên đề truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế (Ảnh: CTV)

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế xác định, Công ty Cát Tường Quân đã lợi dụng những sơ hở trong quá trình thực hiện hợp đồng để làm giả hồ sơ, chứng từ phát sóng nhằm hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán, qua đó chiếm đoạt ngân sách nhà nước. Cơ quan kiểm tra cũng cho rằng sau khi phát hiện sai phạm, ông Nguyễn Đình Đức chưa chỉ đạo rà soát toàn bộ các hợp đồng đã ký với Công ty Cát Tường Quân nhằm ngăn ngừa, xử lý các sai phạm tương tự; đồng thời chưa chủ động báo cáo vụ việc đến cấp có thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, những vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín cá nhân và tổ chức đảng nơi ông Nguyễn Đình Đức sinh hoạt, công tác, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Huế chỉ đạo kiểm tra, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên có liên quan.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Thế Hùng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, nguyên Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ). Theo kết luận, trong thời gian công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hoàng Thế Hùng đã thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, kiểm kê quỹ tiền mặt, tài khoản tạm giữ thi hành án và quản lý thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số cá nhân.

Từ những thiếu sót này, kế toán nghiệp vụ thi hành án đã lợi dụng lấy cắp thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số để làm giả chứng từ, chiếm đoạt tiền tạm giữ thi hành án. Xét tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Thế Hùng.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Mai Hoàng (sinh 1991, phường Hóa Châu, thành phố Huế) để điều tra về hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Thành phố Huế tại kỳ họp thứ 8 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế kỷ luật Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Huế
VOV.VN - Sau hơn 1 ngày mất tích khi rời tàu SE10 tại khu vực đèo Hải Vân, thành phố Huế, nữ hành khách đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa về đoàn tụ cùng gia đình.

VOV.VN - Sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố Huế dự kiến tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6 tới đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương.

VOV.VN - Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một người đàn ông mất tích sau khi nhảy xuống khu vực cửa biển Thuận An, thành phố Huế.

