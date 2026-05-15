Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế vừa ra Thông cáo Báo chí về Kỳ họp lần thứ 8. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, kiêm Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Theo kết luận của cơ quan kiểm tra, với vai trò người đứng đầu đơn vị, ông Nguyễn Đình Đức đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát trong việc ký kết, lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng xây dựng, phát sóng các chuyên đề truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế xác định, Công ty Cát Tường Quân đã lợi dụng những sơ hở trong quá trình thực hiện hợp đồng để làm giả hồ sơ, chứng từ phát sóng nhằm hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán, qua đó chiếm đoạt ngân sách nhà nước. Cơ quan kiểm tra cũng cho rằng sau khi phát hiện sai phạm, ông Nguyễn Đình Đức chưa chỉ đạo rà soát toàn bộ các hợp đồng đã ký với Công ty Cát Tường Quân nhằm ngăn ngừa, xử lý các sai phạm tương tự; đồng thời chưa chủ động báo cáo vụ việc đến cấp có thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, những vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín cá nhân và tổ chức đảng nơi ông Nguyễn Đình Đức sinh hoạt, công tác, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Huế chỉ đạo kiểm tra, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên có liên quan.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Thế Hùng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, nguyên Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ). Theo kết luận, trong thời gian công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hoàng Thế Hùng đã thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, kiểm kê quỹ tiền mặt, tài khoản tạm giữ thi hành án và quản lý thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số cá nhân.

Từ những thiếu sót này, kế toán nghiệp vụ thi hành án đã lợi dụng lấy cắp thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số để làm giả chứng từ, chiếm đoạt tiền tạm giữ thi hành án. Xét tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Thế Hùng.