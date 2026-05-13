Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng ông Mai Hùng và bà Trần Thị Bưởi tạo lập nhà và sinh sống tại thửa đất số 905, tờ bản đồ số 21, diện tích 502,3 m² tại tổ dân phố Thanh Hà, phường Hóa Châu, thành phố Huế. Hai người có 2 con gái là bà Mai Thị Tâm và bà Mai Thị Bồn.

Cơ quan chức năng bắt tạm giam ông Mai Hoàng

Năm 1974, ông Hùng mất không để lại di chúc. Sau đó, bà Bưởi có quan hệ với ông Ngô Hữu Sum và sinh được 3 người con gồm Mai Hoàng, Ngô Thị Thanh và Ngô Thị Hòa. Do ông Sum không sống cùng nên các con ở với bà Bưởi. Năm 1991, bà Trần Thị Bưởi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nói trên. Do bà Mai Thị Bồn không lập gia đình, ở cùng chăm sóc mẹ và lo hương khói gia đình nên bà Bưởi có nguyện vọng tặng cho nhà, đất cho bà Bồn.

Tuy nhiên, Mai Hoàng không đồng ý, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, chửi bới, đánh đập mẹ và chị gái, đồng thời chiếm giữ căn nhà khiến bà Bưởi và bà Bồn phải đến ở nhờ người thân. Sau đó, bà Bưởi hoàn tất thủ tục tặng cho nhà đất đối với bà Mai Thị Bồn. Ngày 10/5/2024, bà Bồn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Mai Hoàng

Dù vậy, do Mai Hoàng tiếp tục chiếm giữ nhà nên bà Bồn đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Quảng Điền (cũ) để yêu cầu được thực hiện quyền sở hữu và có nơi ở hợp pháp. Theo cơ quan điều tra, trong quá trình Tòa án và các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, thẩm định tài sản, Mai Hoàng không hợp tác, có hành vi cầm dao đe dọa, cản trở lực lượng thi hành công vụ.

Ngoài ra, Hoàng còn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nhiều bài viết, video livestream có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan chức năng và cán bộ thi hành nhiệm vụ; thu hút nhiều lượt xem, bình luận tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xem xét xử lý Mai Hoàng về hành vi chống người thi hành công vụ cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác.