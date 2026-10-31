Đề xuất hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho người làm công tác đảng không chuyên trách

Điểm b khoản 1 Điều 7 dự thảo Quy định đề xuất hỗ trợ 500.000 đồng/tháng đối với người làm công tác đảng, đoàn thể không chuyên trách thuộc các chức danh tại Điều 6, ngoài nhóm ở thôn, tổ dân phố.

Đối với công tác đảng, điểm a khoản 1 Điều 6 quy định đối tượng gồm người làm công tác văn phòng cấp uỷ kiêm nhiệm của đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ trực thuộc cơ sở.

(Ảnh minh họa: Nguyễn Thảo)

Điểm b khoản 1 Điều 6 quy định thêm người làm công tác xây dựng Đảng về tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo kiêm nhiệm tại cơ quan tham mưu, giúp việc kiêm nhiệm của các đảng uỷ này. Nhóm này bao gồm uỷ viên uỷ ban kiểm tra kiêm nhiệm không là cấp uỷ viên của đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ trực thuộc cơ sở.

Bên cạnh đó, người làm công tác đảng được hưởng hỗ trợ phải có quyết định bầu, chỉ định hoặc phân công và được cấp uỷ có thẩm quyền xác nhận đúng đối tượng. Người này không phải cán bộ chuyên trách hưởng lương theo chức danh, nhiệm vụ công tác đảng đó; nhiệm vụ được giao không thuộc chức trách của cấp uỷ viên.

Đối với công tác đoàn thể, điểm b khoản 2 Điều 6 liệt kê 04 chức danh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng: chủ tịch công đoàn cơ sở; bí thư đoàn cơ sở; chủ tịch hội phụ nữ cơ sở; chủ tịch hội cựu chiến binh cơ sở. Các trường hợp này do tổ chức đoàn thể đề nghị, cấp uỷ có thẩm quyền xác nhận.

Người làm công tác đoàn thể không chuyên trách không phải cán bộ chuyên trách hưởng lương theo chức danh đoàn thể đang đảm nhiệm. Khoản 3 Điều 1 dự thảo Quy định cũng loại trừ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công tác đảng, đoàn thể hưởng lương theo chức danh, vị trí việc làm tương ứng.

Người đảm nhiệm nhiều chức danh thuộc diện hỗ trợ chỉ hưởng một mức hỗ trợ. Đồng thời, khoản tiền được chi trả hằng tháng, không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Dự thảo cũng đề xuất tính hưởng từ tháng có quyết định bầu, chỉ định, công nhận hoặc phân công. Chế độ hỗ trợ dự kiến được tính hưởng từ ngày 1/1/2027.