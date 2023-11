Đề xuất xem xét giảm giờ làm việc bình thường cho người lao động khu vực tư

Hành vi thao túng thị trường bất động sản nguy hiểm không kém gì chứng khoán

VOV.VN - Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, hành vi thao túng trong thị trường bất động sản nguy hiểm không kém gì hành vi thao túng trong thị trường chứng khoán. Hiện nay, thao túng trong thị trường kinh doanh bất động sản rất tinh vi, tình trạng "bong bóng", giá trên trời so với thực tế. Do đó, cần quy định hành vi cấm thao túng giá trong dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)