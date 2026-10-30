Điện chia buồn nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo từ trần

Được tin nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo từ trần, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam gửi điện chia buồn tới gia quyến nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo.

Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo (Ảnh: Jiji Press).

Trong điện, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất và bày tỏ trân trọng tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà Ngài Fukuda dành cho đất nước và con người Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.