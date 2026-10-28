Nhật Bản và Mỹ tăng cường liên minh an ninh song phương

Đây là cuộc gặp trực tiếp lần thứ 6 giữa hai lãnh đạo đầu ngành quốc phòng Nhật Bản và Mỹ - phản ánh mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa hai quan chức quốc phòng hàng đầu này trong việc củng cố và thúc đẩy liên minh an ninh song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản (bên phải ảnh) và người đồng cấp Mỹ có cuộc gặp trực tiếp lần thứ 6. Ảnh: The Japantimes

Trong một thông báo đăng trên trang cá nhân, ông Hegseth đã chia sẻ bức ảnh chụp chung với ông Koizumi, phía sau là cờ Nhật Bản và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng “sự hợp tác giữa Nhật Bản và Mỹ là điều cần thiết để xây dựng khả năng răn đe ngăn chặn đáng tin cậy”. Hai bên cũng tái khẳng định vai trò không thể thiếu của Liên minh Mỹ - Nhật trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Thái Bình Dương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đầu tư quốc phòng và tiếp tục liên kết chiến lược song phương, để củng cố khả năng răn đe và phòng thủ hiệu quả nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Ông Hegseth cũng nêu bật 4 trụ cột trong hỗ trợ năng lực răn đe, bao gồm gia tăng đầu tư vào ngân sách quốc phòng, mở rộng quyền tiếp cận và sử dụng linh hoạt các cơ sở hạ tầng quân sự, tổ chức các cuộc tập trận và huấn luyện thực tế cao, cũng như đẩy mạnh năng lực sản xuất các loại đạn dược thiết yếu.

Ngoài ra, ông Hegseth cũng bày tỏ sự hoan nghênh những nỗ lực của Nhật Bản trong việc tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng, và cả hai nhà lãnh đạo cũng cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thúc đẩy tầm nhìn chung của hai nước về việc duy trì hòa bình.

Theo kế hoạch, ngoài cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cũng lên kế hoạch hội đàm song phương với những người đồng cấp từ Hàn Quốc và nước chủ nhà Philippines, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN+ lần này.