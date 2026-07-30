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Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát

Thứ Năm, 05:18, 30/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (30/7), tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề: “Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội: Từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI”. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Theo chương trình, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đại biểu sẽ nghe phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; bày báo cáo đề dẫn do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày.

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Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì Phiên họp Ban Tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát vào trưa 29/7. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ nghe các tham luận về: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông, phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển, thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn mới; Vai trò hoạt động giám sát của Quốc hội góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các tham luận: Công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần hoàn thiện tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp và thiết chế bổ trợ tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội cũng sẽ được đại biểu trình bày tại diễn đàn.

Diễn đàn được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật về hoạt động giám sát, việc triển khai các định hướng, nhiệm vụ đã được đề ra từ Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát lần thứ nhất (năm 2025).

Đồng thời, tập trung vào việc thực hiện đổi mới tư duy trong hoạt động giám sát, nhất là sau khi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực, đặc biệt trong bối cảnh tổ chức triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay để tiếp tục phát huy và đề xuất các giải pháp góp phần thực hiện tốt hơn, tháo gỡ được các điểm nghẽn, cảnh báo sớm rủi ro, thúc đẩy hành động; nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.

Diễn đàn cũng hướng tới xác định những định hướng trọng tâm, những vấn đề lớn, những lĩnh vực then chốt cần tập trung giám sát trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bảo đảm “trúng” và “đúng” những “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; nhấn mạnh việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, việc tổ chức thi hành pháp luật, việc sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, chú trọng giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng, chỉ số định lượng.

Kết quả của diễn đàn là nguồn thông tin quan trọng phục vụ việc xây dựng Đề án Định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và làm cơ sở xây dựng Đề án của Đảng ủy Quốc hội về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân" trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.

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Kiểm tra phải đi trước một bước, giám sát phải mở rộng

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đạt nhiều kết quả nổi bật trong tham mưu tổ chức Đại hội XIV, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số. 6 tháng cuối năm, toàn Đảng bộ sẽ tập trung khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát.

Kim Anh/VOV.VN
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