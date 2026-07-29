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Đoàn Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài thăm và làm việc tại TP Hải Phòng

Thứ Tư, 22:54, 29/07/2026
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VOV.VN - Ngày 29/7, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu làm việc tại Hải Phòng nhằm quảng bá môi trường đầu tư, kết nối các Lãnh sự danh dự và Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ hai (28-31/7/2026), ngày 29/7/2026, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu, cùng các Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài, các Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao đã có chuyến thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại thành phố Hải Phòng.

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Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh vai trò của mạng lưới Lãnh sự danh dự trong kết nối hợp tác và quảng bá hình ảnh Việt Nam

Tiếp và làm việc với Đoàn có Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung đã giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Hải Phòng. Với vai trò là cực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong 11 năm liên tiếp và không gian phát triển được mở rộng sau sáp nhập, Hải Phòng đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố cảng quốc tế hiện đại, phát triển hệ sinh thái cảng thông minh và logistics xanh. Lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn các Đại sứ và Lãnh sự danh dự tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần quảng bá môi trường đầu tư của Hải Phòng, thu hút các dự án trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo.

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Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị đánh giá cao tiềm năng của Hải Phòng trong kết nối hợp tác với khu vực Nam Mỹ

Các Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài và các Lãnh sự danh dự tham dự chương trình bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động, hệ thống hạ tầng hiện đại và môi trường đầu tư thuận lợi của Hải Phòng, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương nước ngoài với Việt Nam, đặc biệt là Hải Phòng với vị thế cửa ngõ lớn phía Bắc Việt Nam. Bên cạnh đó, các Lãnh sự danh dự khẳng định sẽ nỗ lực phát huy mạng lưới đối tác uy tín tại sở tại, sẵn sàng đồng hành kết nối và đưa các tập đoàn, nhà đầu tư quốc tế đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể với địa phương.

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Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thessaloniki (Hy Lạp) Vasileios Konstantinidis bày tỏ kỳ vọng tăng cường hợp tác giữa Hải Phòng và các đối tác Hy Lạp

Chiều cùng ngày, Đoàn đã tham quan Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại Hải Phòng. Chuyến khảo sát thực tế giúp các Lãnh sự danh dự hiểu rõ hơn về năng lực sản xuất, trình độ công nghệ cũng như môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, đổi mới và hội nhập.

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UBND thành phố Hải Phòng tặng quà đoàn công tác

Kết thúc chương trình tại Hải Phòng, Đoàn di chuyển đến tỉnh Quảng Ninh để tham dự các phiên họp chính thức của Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ hai, diễn ra ngày 30/7/2026.

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