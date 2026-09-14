Đổi mới tư duy lập pháp: Thiết kế năng lực thực thi trong từng chính sách

Thuế tỉnh Khánh Hòa đối thoại doanh nghiệp, phổ biến chính sách thuế mới

VOV.VN - Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp đợt 2 năm 2026, nhằm cập nhật các quy định mới và giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế.