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Đổi mới tư duy lập pháp: Thiết kế năng lực thực thi trong từng chính sách
Thứ Hai, 10:14, 14/09/2026

Đổi mới tư duy lập pháp: Thiết kế năng lực thực thi trong từng chính sách

VOV.VN - Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu “năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách”; “biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện; biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể”.

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PV/VOV1

 

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