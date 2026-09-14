Đổi mới tư duy lập pháp: Thiết kế năng lực thực thi trong từng chính sách

VOV.VN - Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu “năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách”; “biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện; biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể”.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1205/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện việc đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 916/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước về quyền của người khuyết tật và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban về quyền của người khuyết tật (Kế hoạch).
VOV.VN - Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp đợt 2 năm 2026, nhằm cập nhật các quy định mới và giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế.
VOV.VN - Cục Môi trường trực tiếp đối thoại với đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, lắng nghe, nắm bắt thông tin và tiếp thu những ý kiến đóng góp để nhằm hoàn thiện hơn nữa Dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2020.