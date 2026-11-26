Sáng nay (26/11), tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề Quý IV năm 2026. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2026 và các định hướng mới năm 2027; Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao Phạm Thị Phương Chi trao đổi một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân.

Thông qua hai chuyên đề, hội nghị làm rõ hơn về vị trí, vai trò chiến lược của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, đặc biệt công tác đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột đối ngoại, cùng với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm đề nghị để các chỉ thị, nghị quyết đi vào thực chất và được triển khai hiệu quả gắn với chức năng, nhiệm vụ tại các đảng bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ - các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các lực lượng, cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận trong Đảng bộ Chính phủ cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 16 gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nêu rõ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần xác định rõ quan điểm chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 16 bảo đảm thống nhất về định hướng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các trụ cột đối ngoại. Đổi mới tư duy triển khai công tác đối ngoại nhân dân. Chuyển đối ngoại nhân dân từ "tham gia" sang "đóng góp, kiến tạo"; từ "giao lưu, hữu nghị, vận động" sang "kết nối, gắn kết lợi ích", từ "huy động nguồn lực đơn thuần" sang "kết nối tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các nguồn lực phát triển".

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm nhấn mạnh tập trung tuyên truyền, làm rõ những chủ trương, quyết sách chiến lược công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó chú trọng thông tin, phân tích, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.