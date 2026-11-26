Ngày 26/11, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Trình bày báo cáo, đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy cho biết trong năm qua, Ban Chỉ đạo 35 đã chú trọng kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác nắm bắt, định hướng dư luận, tuyên truyền thông tin tích cực được đẩy mạnh; vai trò các cơ quan, đơn vị được phát huy, đặc biệt là tổ chức hiệu quả cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Long Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tư tưởng của Đảng.

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục lợi dụng những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những khó khăn, hạn chế trong quá trình phát triển đất nước để xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, mà quan trọng hơn là chủ động củng cố sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; bảo vệ những giá trị cốt lõi, những thành quả cách mạng và tạo nền tảng tư tưởng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm vụ này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ không chỉ được đánh giá thông qua các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác, mà còn phải được thể hiện bằng chất lượng tham mưu chiến lược, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự vững vàng về chính trị, tư tưởng của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; từ việc giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; từ chất lượng công tác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Long Hải biểu dương những kết quả mà Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy và các Đảng ủy trực thuộc đã làm được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề nghị bước sang năm 2027, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phải xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan tuyên giáo hay lực lượng chuyên trách công tác tuyên giáo.

Bên cạnh đó phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh đặc thù của các cơ quan Đảng Trung ương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt cần chủ động đổi mới tư duy và phương thức thực hiện nhiệm vụ, chuyển mạnh từ xử lý thông tin bị động sang chủ động dự báo, cung cấp và định hướng thông tin.

"Trong môi trường truyền thông hiện nay, thông tin lan truyền nhanh, phạm vi tác động rộng, tính chất ngày càng phức tạp. Nếu chỉ tập trung xử lý những vấn đề khi đã phát sinh thì khó có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, cần chú trọng hơn nữa công tác nắm bắt tình hình, dự báo những vấn đề có thể tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội; chủ động phát hiện, nhận diện, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa. Đồng thời, phải đặc biệt coi trọng việc cung cấp thông tin tích cực, chính thống, kịp thời, có sức thuyết phục; chủ động giải thích, làm rõ những vấn đề được dư luận quan tâm, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong xã hội", theo đồng chí Nguyễn Long Hải.

Cùng với những nhiệm vụ trên, đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng lực lượng Ban Chỉ đạo 35 làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận, năng lực chuyên môn, khả năng phân tích, dự báo và kỹ năng sử dụng công nghệ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy cho rằng, những kết quả mà tập thể Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị đạt được là cơ sở quan trọng để tiếp tục kế thừa, phát huy và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ.

Đồng chí Đinh Thị Mai đề nghị các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại, bất cập; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sát hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; chủ động triển khai các hoạt động ngay từ đầu năm để đảm bảo tiến độ và chất lượng chú trọng những hoạt động tiếp theo của Trung ương; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.