Đón Đội K92, K93 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, bộ đội biên phòng, công an, hải quan, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng nhân dân địa phương đã có mặt tại khu vực cửa khẩu, xếp thành hai hàng trang nghiêm, tay cầm cờ Tổ quốc và hoa tươi chào đón đoàn. Trong tiếng nhạc chào mừng và những tràng pháo tay nồng nhiệt, đoàn xe đưa cán bộ, chiến sĩ Đội K92 cùng các hài cốt liệt sĩ trở về đất mẹ sau nhiều tháng thực hiện nhiệm vụ trên đất Campuchia. Những cái bắt tay, những vòng hoa chúc mừng cùng niềm xúc động hiện rõ trên gương mặt của cán bộ, chiến sĩ và người dân đã tạo nên không khí ấm áp nghĩa tình đồng đội, thể hiện sự tri ân đối với những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng "đi tìm đồng đội".

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức lễ đón đội K92 hoàn thành nhiệm vụ về nước.

Sau lễ đón tại cửa khẩu, đoàn di chuyển về Nhà quàn Đội K92 tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi diễn ra Lễ đón chính thức.

Tiếp đó, tại doanh trại Đội K92, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ đón Đội K92 và Đội K93 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026).

Đồng chí Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự có đại biểu Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và K93.

Theo báo cáo của Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh, mặc dù điều kiện tìm kiếm ngày càng khó khăn do địa hình thay đổi, nhiều khu vực đã được san lấp, nguồn thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, song cán bộ, chiến sĩ hai đội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), hai đội đã tổ chức tìm kiếm tại 173 vị trí, đào, san lấp hơn 130.246m³ đất, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, trong đó 128 hài cốt tại Campuchia (Đội K92: 33, Đội K93: 95), 42 hài cốt trên địa bàn tỉnh An Giang (Đội K92: 27, Đội K93: 15), đồng thời xác định được danh tính 1 liệt sĩ Đặng Văn Dũng (bí danh Dũng) tại xã Ba Chúc. Tính từ năm 2001 đến nay, Đội K92 và Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 6.871 hài cốt liệt sĩ, gồm 4.414 hài cốt tại Campuchia (trong đó có 368 hài cốt đã xác định danh tính) và 2.457 hài cốt trên địa bàn tỉnh An Giang (xác định danh tính 214 hài cốt liệt sĩ).

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức lễ đón đội K92 hoàn thành nhiệm vụ về nước

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trong thời gian làm nhiệm vụ trên đất bạn, cán bộ, chiến sĩ hai đội còn tích cực thực hiện công tác dân vận, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 800 lượt người dân Campuchia, trao tặng 100 phần quà trị giá trên 150 triệu đồng; đồng thời thăm, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân với tổng trị giá 120 triệu đồng, khám bệnh, cấp thuốc cho 495 lượt người, tặng 200kg lương khô và tham gia sửa chữa hơn 1km đường giao thông nông thôn, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93 đạt được trong mùa khô 2025 - 2026; khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi nắm đất được đưa về với đất mẹ là sự tri ân thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ đón Đội K92 và Đội K93 hoàn thành nhiệm vụ

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu thập thông tin về liệt sĩ, chuẩn bị tốt cho giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027) và thực hiện hiệu quả Chiến dịch "500 ngày đêm hoàn thành tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; đồng thời quan tâm chăm lo đầy đủ chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ, tạo điều kiện để hai đội tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trao tặng hoa, quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93; đồng thời trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026).