Đồng chí Lê Khả Phiêu - Một đời tận tụy vì Đảng, vì nước, vì dân

Ngày 15/9, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Đồng chí Lê Khả Phiêu với Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo lần này được tổ chức tiếp nối thành công của hội thảo lần thứ nhất được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa - quê hương của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nhấn mạnh: "Hội thảo là một diễn đàn học thuật mang ý nghĩa khoa học, chính trị và nhân văn sâu sắc, được tổ chức nhằm triển khai chương trình nghiên cứu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam do Ban Bí thư Trung ương Đảng giao.

PGS.TS Lý Việt Quang phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo. Ảnh: Đức Mạnh

Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, là một nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người đảng viên cộng sản trung kiên, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Như điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu đã đúc kết và khẳng định: “Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Khả Phiêu cũng luôn nêu cao tính đảng, gương mẫu, tận tụy, năng động, sáng tạo, kiên trì, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành với tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn giữ vững nguyên tắc, thẳng thắn, gần gũi, sâu sát cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được đồng chí, đồng bào và chiến sĩ quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng”.

Các báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo luận giải sâu sắc về cội nguồn văn hóa - lịch sử đã hình thành nên một nhân cách lớn. Đồng chí Lê Khả Phiêu xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, anh dũng, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

Nền văn hóa Đông Sơn đặc sắc và văn hóa Xứ Thanh - nơi hội tụ tinh hoa trí tuệ và khí phách của những bậc anh hùng, hào kiệt, những người con ưu tú của dân tộc - kết hợp với sự giáo dục của gia đình, dòng họ đã bồi đắp tâm hồn, nhân cách, lòng nhiệt huyết và ý chí kiên cường của đồng chí Lê Khả Phiêu. Từ môi trường ấy, đồng chí sớm hình thành tư tưởng yêu nước, giác ngộ lý tưởng cách mạng, nung nấu hoài bão lớn vì nước, vì dân.

Trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn có mặt ở những địa bàn khó khăn, ác liệt nhất. Là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, đồng chí đã kinh qua các chức vụ từ cấp đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn.

Trên cương vị Phó Tư lệnh về Chính trị kiêm Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Mặt trận 719, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Tư lệnh Mặt trận 719 quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, đồng chí Lê Khả Phiêu đã thể hiện tầm vóc của một nhà chỉ huy chính trị - quân sự tài ba. Đồng chí là người lãnh đạo, chỉ huy từ những trận đánh đầu tiên, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cách mạng và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ Khơme Đỏ diệt chủng, đóng góp công sức và trí tuệ to lớn giúp đất nước Chùa Tháp hồi sinh.

Bước sang thời kỳ Đổi mới và xây dựng đất nước, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Lê Khả Phiêu thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn thách thức của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế châu Á (1997 - 1998) và thiên tai dồn dập, chèo lái con thuyền cách mạng đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Khả Phiêu với Đảng và cách mạng Việt Nam”. Ảnh: Đức Mạnh

Trong lĩnh vực đối ngoại, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã chỉ đạo triển khai sâu sắc đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, nước ta đã chủ động hội nhập quốc tế, bình thường hóa và phát triển mạnh mẽ quan hệ với các đối tác. Những dấu mốc lịch sử như việc ký kết Hiệp định biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (1999), Hiệp định Phân định Vịnh Bắc bộ (2000) và Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA - 2000) chính là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược, sự quyết đoán và tinh thần bảo vệ lợi ích quốc gia tối cao của đồng chí.

Với gần 90 năm tuổi đời, hơn 70 năm hoạt động cách mạng và hơn 70 năm tuổi Đảng, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Với những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý nhất: Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, Huân chương Chiến sĩ giải phóng, và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Tầm vóc và đóng góp của đồng chí còn vượt biên giới, được bạn bè quốc tế trân trọng ghi nhận. Đồng chí đã vinh dự được Nhà nước Lào tặng Huân chương ITSALA, Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Nhà nước Cuba tặng Huân chương Hôxê Mácti cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của quốc tế.

Cuộc đời của đồng chí Lê Khả Phiêu gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.