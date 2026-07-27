Vĩnh Long hỗ trợ đến 600 triệu đồng thu hút nhân lực chất lượng cao

Theo chính sách mới này, cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ được hỗ trợ 300 triệu đồng, trình độ thạc sĩ 100 triệu đồng.

Đối với chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, người có bằng tiến sĩ đào tạo trong nước được hỗ trợ 300 triệu đồng, thạc sĩ 200 triệu đồng. Trường hợp tốt nghiệp tại các trường đại học thuộc nhóm 10 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong nước được tăng thêm 50% mức hỗ trợ.

Vĩnh Long ban hành chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao

Đối với nhân lực được đào tạo ở nước ngoài, mức hỗ trợ là 600 triệu đồng cho người có bằng tiến sĩ và 400 triệu đồng cho người có bằng thạc sĩ khi về làm việc tại Vĩnh Long. Ngoài ra, người được thu hút còn được hỗ trợ tiền sinh hoạt và lưu trú 3 triệu đồng/người/tháng trong 3 năm. Lao động nữ hoặc người dân tộc thiểu số được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng trong cùng thời gian.

Chính sách ưu tiên thu hút nhân lực trong các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế biển, nông nghiệp, thủy lợi, xây dựng, tài nguyên và môi trường, quản lý đô thị, tài chính - ngân hàng, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh chính sách thu hút nhân lực, tỉnh còn đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ

Người có trình độ thạc sĩ phải dưới 45 tuổi và cam kết làm việc tại tỉnh ít nhất 6 năm. Người có trình độ tiến sĩ phải còn ít nhất 9 năm công tác đến tuổi nghỉ hưu và cam kết phục vụ tại tỉnh tối thiểu 9 năm. Trường hợp không thực hiện đủ thời gian cam kết, tự ý thôi việc, chuyển công tác ra ngoài tỉnh hoặc bị buộc thôi việc phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã được hỗ trợ theo quy định.

Chính sách được kỳ vọng góp phần thu hút đội ngũ nhân lực trình độ cao, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.