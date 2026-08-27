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Ninh Bình trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Thứ Năm, 11:22, 27/08/2026
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VOV.VN - Sáng 27/8, tại Ninh Bình, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dự và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên lão thành của Đảng bộ tỉnh.

80 năm tuổi Đảng, chặng đường đặc biệt vẻ vang

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Sỹ Thanh cho biết, trong đợt 2/9/2026, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 20 đồng chí vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trong đợt này. Trong đó, 8 đồng chí được trao Huy hiệu tại trụ sở phường Nam Định trong ngày 27/8. Do tuổi cao, sức khỏe và điều kiện đi lại, 12 đồng chí còn lại sẽ được đại diện Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình trực tiếp đến gia đình trao tặng Huy hiệu trong những ngày tới.

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Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đồng chí Trần Sỹ Thanh cho biết, đảng viên cao tuổi nhất được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt này là 105 tuổi, người ít tuổi nhất 95 tuổi. Đây là những con số đặc biệt, không chỉ thể hiện tuổi đời cao quý mà còn cho thấy quá trình phấn đấu, cống hiến lâu dài, bền bỉ và rất đáng trân trọng của các đảng viên lão thành.

Đồng chí khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, đồng thời thể hiện tình cảm, sự trân trọng và biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã dành gần hết cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng.

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Đảng viên cao tuổi nhất được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt này là 105 tuổi, người ít tuổi nhất 95 tuổi

Các đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng hôm nay là lớp đảng viên trưởng thành trong những năm tháng gian khổ của cách mạng Việt Nam, khi đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, vận mệnh dân tộc đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức.

80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là một chặng đường đặc biệt vẻ vang. Đây không chỉ là dấu mốc về thời gian mà còn là minh chứng sinh động cho lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; cho bản lĩnh chính trị, tinh thần cống hiến và niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Lan tỏa những tấm gương, giá trị cách mạng cho thế hệ trẻ

Đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức.Vì vậy, cần trân trọng những giá trị truyền thống, những bài học kinh nghiệm và phẩm chất cách mạng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Các đảng viên lão thành được trao Huy hiệu hôm nay là những tấm gương quý báu về phẩm chất, bản lĩnh và sự cống hiến, để thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Việc các đồng chí giữ vững danh hiệu, phẩm chất của người đảng viên cộng sản trong suốt 80 năm là bài học tinh thần sâu sắc, niềm tự hào của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

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Đồng chí Trần Sỹ Thanh chúc mừng các đảng viên lão thành vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đối với các đảng viên lão thành; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những ý kiến, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí.

Cùng với đó, cần làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng; lan tỏa những tấm gương, những câu chuyện về cuộc đời và sự cống hiến của các thế hệ đi trước, qua đó giáo dục lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Sỹ Thanh nhiệt liệt chúc mừng các đảng viên lão thành của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026.

Đồng chí cũng gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và sự tri ân sâu sắc tới 12 đảng viên còn lại sẽ được trao Huy hiệu tại gia đình; chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là những tấm gương sáng về phẩm chất, bản lĩnh cách mạng, là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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