Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thứ Tư, 16:14, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 20/5, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Lâu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thị Hoàng Yến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

tinh uy vinh long cong bo va trao quyet dinh cua ban bi thu ve cong tac can bo hinh anh 1
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Thanh

Trước đó thiếu tướng Phạm Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp được điều động giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long. Thiếu tướng Trần Minh Trang - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long được điều động giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Thanh, mong muốn đồng chí tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích, năng lực, trí tuệ, tham mưu kịp thời cho Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Ông Phạm Tất Thắng làm Bí Thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

