  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Xã Sơn Tây (Quảng Ngãi) đón nhận danh hiệu xã An toàn khu

Thứ Tư, 22:45, 22/04/2026
VOV.VN - Chiều 22/4, UBND xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận xã Sơn Tây là xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của vùng căn cứ cách mạng giàu bản sắc.

Sơn Tây là vùng đất có địa hình hiểm trở, giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh, từng là căn cứ địa cách mạng vững chắc của tỉnh và Liên khu V trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tại đây, tinh thần đoàn kết của nhân dân đã làm nên Chiến thắng Tà Mực năm 1951, góp phần quan trọng trong các chiến dịch lớn, trong đó có giải phóng tỉnh Kon Tum năm 1954 và Chiến dịch giải phóng Quảng Ngãi ngày 24/3/1975. Với những đóng góp to lớn ấy, năm 2002, xã Sơn Tây vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao Quyết định công nhận xã Sơn Tây là xã An toàn khu.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 5 di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh, gồm: Chiến thắng Tà Mực (1951), Chiến thắng Huy Măng, Chiến thắng Bãi Màu, Trường Sư phạm miền núi tỉnh Quảng Ngãi và di tích Trạm Quân bưu số 8.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc xã Sơn Tây được công nhận xã An toàn khu là sự ghi nhận xứng đáng đối với những giá trị lịch sử to lớn và đóng góp đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, quân và dân địa phương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của riêng Sơn Tây mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh. Danh hiệu xã An toàn khu không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh lịch sử mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Công Hoàng đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Tây tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; Khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách dành cho vùng An toàn khu, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với mục tiêu giảm nghèo. 

Trước đó, ngày 31/12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND công nhận xã Sơn Tây là xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để địa phương tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, chính sách của Nhà nước dành cho vùng căn cứ cách mạng, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

Cán bộ cơ sở miền núi Quảng Ngãi cùng nhau gánh việc

VOV.VN - Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở cấp xã tăng gấp nhiều lần. Trước áp lực đó, đội ngũ cán bộ cơ sở ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động sắp xếp công việc, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, nỗ lực gánh việc để bảo đảm hoạt động thông suốt và phục vụ người dân.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: VOV miền Trung Nguyễn Công Hoàng xã Sơn Tây
Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp: Quảng Ngãi gấp rút gỡ vướng
VOV.VN - Quý I/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạt 7,2%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Thực tế cho thấy, hàng loạt “điểm nghẽn” như vướng mặt bằng, chậm xác định giá đất, thiếu vật liệu và phối hợp chưa đồng bộ đang kéo chậm tiến độ nhiều dự án.

Quảng Ngãi công bố 3 khu vực nhận chìm chất nạo vét ở biển
VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định về việc công bố danh mục khu vực, địa điểm nhận chìm chất nạo vét ở biển trên địa bàn tỉnh nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động nạo vét, đảm bảo yêu cầu về môi trường và an toàn hàng hải.

Bắt giữ người đàn ông vận chuyển trái phép vật liệu nổ ở Quảng Ngãi
VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Văn Hậu (37 tuổi), trú thôn Phước Thiện 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi vận chuyển trái phép vật liệu nổ; đồng thời thu giữ hơn 300 kg chất rắn dạng cục, màu xám (nghi là thuốc nổ) có liên quan đến vụ việc.

