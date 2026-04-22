Xã Sơn Tây (Quảng Ngãi) đón nhận danh hiệu xã An toàn khu

Sơn Tây là vùng đất có địa hình hiểm trở, giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh, từng là căn cứ địa cách mạng vững chắc của tỉnh và Liên khu V trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tại đây, tinh thần đoàn kết của nhân dân đã làm nên Chiến thắng Tà Mực năm 1951, góp phần quan trọng trong các chiến dịch lớn, trong đó có giải phóng tỉnh Kon Tum năm 1954 và Chiến dịch giải phóng Quảng Ngãi ngày 24/3/1975. Với những đóng góp to lớn ấy, năm 2002, xã Sơn Tây vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao Quyết định công nhận xã Sơn Tây là xã An toàn khu.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 5 di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh, gồm: Chiến thắng Tà Mực (1951), Chiến thắng Huy Măng, Chiến thắng Bãi Màu, Trường Sư phạm miền núi tỉnh Quảng Ngãi và di tích Trạm Quân bưu số 8.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc xã Sơn Tây được công nhận xã An toàn khu là sự ghi nhận xứng đáng đối với những giá trị lịch sử to lớn và đóng góp đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, quân và dân địa phương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của riêng Sơn Tây mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh. Danh hiệu xã An toàn khu không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh lịch sử mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Công Hoàng đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Tây tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; Khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách dành cho vùng An toàn khu, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với mục tiêu giảm nghèo.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND công nhận xã Sơn Tây là xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để địa phương tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, chính sách của Nhà nước dành cho vùng căn cứ cách mạng, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.