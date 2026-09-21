English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dự kiến diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030

Thứ Hai, 16:39, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 3/2/2030 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 18/9/2026, về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.

Năm 2026 sẽ kỷ niệm quy mô cấp quốc gia như: Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026).

Ngoài ra còn có kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Kỷ niệm sự kiện quốc tế, ngày sinh danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc và các ngày kỷ niệm khác...

du kien dieu binh, dieu hanh dip ky niem 100 nam thanh lap Dang vao nam 2030 hinh anh 1
Khối nữ chiến sĩ Biệt động của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.

Hướng dẫn cho biết các hoạt động chính sẽ diễn ra trong kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030).

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/2030 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Về hoạt động diễu binh, diễu hành, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Dịp kỷ niệm này sẽ có những sự kiện gặp mặt, tri ân cán bộ lão thành, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu; Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các thời kỳ và người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng

Dịp kỷ niệm diễn ra nhiều hoạt động quan trọng, trong đó có tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng với đó là hội thảo khoa học quốc gia tại Hà Nội với chủ đề “100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Tầm nhìn và sứ mệnh”; Xuất bản, tái bản sách, tài liệu, ấn phẩm (giấy và điện tử) về 100 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các giai đoạn lịch sử tiêu biểu; Triển lãm quốc gia với chủ đề “100 năm vững bước dưới cờ Đảng”…

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Pháp, thắt chặt quan hệ Việt - Pháp
Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Pháp, thắt chặt quan hệ Việt - Pháp

VOV.VN - Tối ngày 18/9, Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam đã diễn ra tại Thủ đô Paris, Pháp. Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều nghị sĩ, quan chức chính quyền Pháp, đại diện các cơ quan ngoại giao quốc tế, các đối tác, bạn bè cùng đông đảo kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Pháp.

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Pháp, thắt chặt quan hệ Việt - Pháp

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Pháp, thắt chặt quan hệ Việt - Pháp

VOV.VN - Tối ngày 18/9, Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam đã diễn ra tại Thủ đô Paris, Pháp. Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều nghị sĩ, quan chức chính quyền Pháp, đại diện các cơ quan ngoại giao quốc tế, các đối tác, bạn bè cùng đông đảo kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Pháp.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

VOV.VN - Sáng nay (19/9), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

VOV.VN - Sáng nay (19/9), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Nhật Bản: Gắn kết và hữu nghị
Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Nhật Bản: Gắn kết và hữu nghị

VOV.VN - Tối nay (18/9), tại Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Sự kiện góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc trong Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản và thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam với Nhật Bản và bạn bè quốc tế.

Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Nhật Bản: Gắn kết và hữu nghị

Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Nhật Bản: Gắn kết và hữu nghị

VOV.VN - Tối nay (18/9), tại Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Sự kiện góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc trong Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản và thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam với Nhật Bản và bạn bè quốc tế.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội