Dự kiến diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 18/9/2026, về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.

Năm 2026 sẽ kỷ niệm quy mô cấp quốc gia như: Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026).

Ngoài ra còn có kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Kỷ niệm sự kiện quốc tế, ngày sinh danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc và các ngày kỷ niệm khác...

Khối nữ chiến sĩ Biệt động của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.

Hướng dẫn cho biết các hoạt động chính sẽ diễn ra trong kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030).

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/2030 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Về hoạt động diễu binh, diễu hành, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Dịp kỷ niệm này sẽ có những sự kiện gặp mặt, tri ân cán bộ lão thành, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu; Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các thời kỳ và người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng

Dịp kỷ niệm diễn ra nhiều hoạt động quan trọng, trong đó có tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng với đó là hội thảo khoa học quốc gia tại Hà Nội với chủ đề “100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Tầm nhìn và sứ mệnh”; Xuất bản, tái bản sách, tài liệu, ấn phẩm (giấy và điện tử) về 100 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các giai đoạn lịch sử tiêu biểu; Triển lãm quốc gia với chủ đề “100 năm vững bước dưới cờ Đảng”…