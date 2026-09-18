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Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Nhật Bản: Gắn kết và hữu nghị

Thứ Sáu, 19:19, 18/09/2026
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VOV.VN - Tối nay (18/9), tại Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Sự kiện góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc trong Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản và thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam với Nhật Bản và bạn bè quốc tế.

Hơn 700 quan khách tham dự, thắt chặt tình hữu nghị Việt – Nhật

Tới dự lễ, có Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yamashita Takashi, Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki, Hạ nghị sỹ Obuchi Yuko – Chủ tịch liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt, cùng hơn 700 quan khách là các chính trị gia, đại diện các cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức của Nhật Bản, các cơ quan ngoại giao và quốc phòng nước ngoài tại Nhật Bản và Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cũng gửi thông điệp chúc mừng đến sự kiện.

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Sự kiện thu hút hơn 700 quan khách. Ảnh VOV-Tokyo

Phát biểu tại đây, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu điểm lại sức vươn mạnh mẽ của Việt Nam, nhấn mạnh sự phát triển không ngừng của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản. 

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Đại sứ Phạm Quang Hiệu và phu nhân (thứ 2 từ bên trái) đón tiếp quan khách. Ảnh VOV-Tokyo
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Đại sứ Phạm Quang Hiệu phát biểu tại sự kiện. Ảnh VOV-Tokyo

Đại sứ Phạm Quang Hiệu nói: “Trong hơn 3 năm giữ chức Đại sứ tại Nhật Bản, tôi đã vinh dự được đến thăm tất cả 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Những chuyến đi này đã cho tôi thấy được phạm vi hợp tác địa phương rộng lớn và tình hữu nghị ấm áp giữa nhân dân hai nước. Ở bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều nghe thấy những lời tốt đẹp về người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Sự đóng góp của họ cho nền kinh tế và cộng đồng địa phương của Nhật Bản là niềm tự hào và cũng là nền tảng vững chắc cho tương lai của mối quan hệ giữa hai nước”.

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy hợp tác và gắn kết cộng đồng

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Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki phát biểu tại sự kiện. Ảnh VOV-Tokyo
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Hạ nghị sỹ Obuchi Yuko – Chủ tịch liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt phát biểu tại sự kiện. Ảnh VOV-Tokyo

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Nhật – Việt, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương và vị thế của Việt Nam, cũng như những hướng hợp tác mới giữa hai nước.

Bộ trưởng Katayama nói: “Hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam hiện nay đã vượt xa mối quan hệ song phương. Hai nước chúng ta đã trở thành những đối tác quan trọng cùng nhau hỗ trợ hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên toàn thế giới. Tôi chân thành hy vọng tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ tiếp tục sâu đậm hơn trong thời gian tới, góp phần vào sự thịnh vượng hơn nữa của hai nước và khu vực rộng lớn hơn”.

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Một tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh VOV-Tokyo

Là một hoạt động thường niên, Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Nhật Bản đã vượt qua khỏi tầm mức của một sự kiện ngoại giao và trở thành cơ hội để gửi đến bạn bè Nhật Bản và quốc tế những thông điệp, hình ảnh về một Việt Nam hòa bình, phát triển, thân thiện và có trách nhiệm với thế giới, đồng thời là dịp để Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản thêm tin yêu, tự hào để từ đó tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Tổ quốc, cũng như mối quan hệ mật thiết Việt Nam - Nhật Bản.

Ngọc Huân, Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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