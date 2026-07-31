Gia Lai xây dựng đề án thành lập thêm 16 phường giai đoạn 2026 - 2030

Theo lộ trình, năm 2026, Gia Lai sẽ xây dựng hồ sơ thành lập phường đối với các xã Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhơn Tây. Năm 2028, tiếp tục triển khai đối với các xã An Lương, Cát Tiến, Đắk Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, Phù Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê. Đến năm 2030, tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng hồ sơ thành lập phường đối với các xã Đề Gi, Chư Prông và Bình Dương.

Việc xây dựng hồ sơ Đề án được thực hiện theo các bước gồm xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân, trình HĐND cấp xã thông qua chủ trương, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh Gia Lai và tổng hợp thành Đề án chung của tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chư Sê là một trong những xã của Gia Lai trở thành phường trong năm 2026.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu triển khai kế hoạch, hướng dẫn quy trình, thủ tục xây dựng hồ sơ Đề án, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp rà soát, cung cấp số liệu, hoàn thiện các tiêu chuẩn về dân số, quy hoạch, hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và các điều kiện cần thiết phục vụ việc thành lập phường.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, đồng thời lồng ghép với kế hoạch đầu tư công, chương trình phát triển đô thị, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm hoàn thiện các điều kiện thành lập phường theo đúng lộ trình.

Việc xây dựng hồ sơ Đề án được thực hiện trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ. Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng hồ sơ Đề án bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định; phù hợp với Quy hoạch tỉnh Gia Lai, Chương trình phát triển đô thị và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.