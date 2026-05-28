Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế được điều làm chuyên viên sau kỷ luật

Thứ Năm, 12:23, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho biết, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế đã được điều động về công tác tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu trực thuộc sở này với vị trí chuyên viên sau khi bị thi hành kỷ luật cảnh cáo.

Theo quyết định điều động, ông Nguyễn Đình Đức thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế kể từ ngày 27/5/2026.

Trước đó, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP Huế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo, ông Nguyễn Đình Đức được điều động sang làm chuyên viên tại tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu

Theo kết luận của Thành ủy Huế, trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2023, ông Nguyễn Đình Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối.

Ông Nguyễn Đình Đức cũng bị xác định buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV Truyền thông Cát Tường Quân trong thực hiện các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới.

Theo cơ quan chức năng, doanh nghiệp này đã làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Thành ủy Huế nhận định, những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Đình Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng nơi công tác và cơ quan, đơn vị liên quan.

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế

VOV.VN - Ngày 25/5, Thành ủy Huế ra thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế do để xảy ra vi phạm trong thực hiện các chuyên đề truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Công an TP Huế triệt xóa đường dây chế tạo, mua bán súng trái phép
VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế vừa triệt xóa một đường dây liên tỉnh chuyên sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Người đàn ông ở Huế tưới xăng đốt vợ cũ giữa đường rồi nhảy sông tự tử

VOV.VN - Ngày 27/5, Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ việc người đàn ông dùng xăng đốt vợ cũ rồi nhảy xuống sông tự tử xảy ra trên địa bàn.

Khởi tố 8 bị can vụ nghiệm thu khống trồng rừng

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3, thành phố Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

