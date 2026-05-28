Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế được điều làm chuyên viên sau kỷ luật

Theo quyết định điều động, ông Nguyễn Đình Đức thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế kể từ ngày 27/5/2026.

Trước đó, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP Huế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo, ông Nguyễn Đình Đức được điều động sang làm chuyên viên tại tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu

Theo kết luận của Thành ủy Huế, trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2023, ông Nguyễn Đình Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối.

Ông Nguyễn Đình Đức cũng bị xác định buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV Truyền thông Cát Tường Quân trong thực hiện các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới.

Theo cơ quan chức năng, doanh nghiệp này đã làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Thành ủy Huế nhận định, những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Đình Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng nơi công tác và cơ quan, đơn vị liên quan.