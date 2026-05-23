Khởi tố 8 bị can vụ nghiệm thu khống trồng rừng

Thứ Bảy, 17:40, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3, thành phố Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Vụ án xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An, thành phố Huế. Theo hồ sơ vụ án, năm 2025, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương được giao làm chủ đầu tư 4 dự án trồng và chăm sóc rừng thay thế trên địa bàn thành phố Huế với tổng diện tích 210ha, tổng giá trị hợp đồng hơn 18,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện các dự án được trích từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Huế quản lý. Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An là đơn vị trúng thầu toàn bộ 4 gói thầu thi công.

VSND khu vực 3, thành phố Huế phê chuẩn khởi tố 8 bị can, phê chuẩn lệnh bắt 7 bị can để tạm giam

Theo quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt, việc trồng rừng phải thực hiện đầy đủ các bước xử lý thực bì, cuốc hố, bón lót phân NPK và lấp hố trước khi trồng cây. Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã cố ý bỏ qua nhiều công đoạn kỹ thuật bắt buộc.

Theo chỉ đạo của Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương và sự câu kết của Lê Hồng Khanh, đối tượng điều hành Công ty Minh An, các tổ thi công tiến hành cuốc hố và trồng cây ngay mà không thực hiện việc bón phân, lấp hố theo quy định.

Dù biết rõ sai phạm, nhóm cán bộ phụ trách giám sát thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương gồm Huỳnh Trí, Hồ Vĩnh Hưng, Dương Tiến Mạnh, Ngô Đức Thạch cùng nhóm lãnh đạo, quản lý Công ty Minh An gồm Trần Quốc Dũng và Trương Quang Hội vẫn tiến hành nghiệm thu khống, hợp thức hóa hồ sơ để đề nghị giải ngân.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Theo kết quả điều tra ban đầu, hành vi này đã gây thiệt hại cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Huế hơn 750 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định, sau khi vụ việc bị phát hiện, đối tượng chủ mưu còn chỉ đạo cấp dưới khai báo gian dối và tiêu hủy hồ sơ, tài liệu liên quan nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan công an, Viện KSND tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ, VKSND khu vực 3, thành phố Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can; đồng thời phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can để phục vụ công tác điều tra. Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi lập khống hồ sơ nghiệm thu các dự án trồng rừng.

Hiện, VKSND khu vực 3, thành phố Huế tiếp tục phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển 3.000 bao thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Công an TP Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Tảo và Nguyễn Thị Phương cùng trú tại Quảng Trị về tội “Buôn bán hàng cấm”. Cơ quan Công an áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đặng Hữu Tảo và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương để phục vụ điều tra

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: thành phố Huế trồng rừng nghiệm thu khống
Thu phí tham quan di tích quốc gia Hải Vân Quan với mức 70.000 đồng

VOV.VN - Xã A Lưới 1, thành phố Huế đang tăng cường truy quét, lập chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực rừng núi hiểm trở trên địa bàn.

VOV.VN - Sau phản ánh của sinh viên về bữa ăn tập thể xuất hiện sâu, nghi có dòi và gián xảy ra tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế, Sở Y tế thành phố Huế đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu xử lý vi phạm đối với đơn vị phụ trách bếp ăn. Đơn vị nấu ăn cũng xin lỗi.

