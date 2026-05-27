English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người đàn ông ở Huế tưới xăng đốt vợ cũ giữa đường rồi nhảy sông tự tử

Thứ Tư, 12:46, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/5, Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ việc người đàn ông dùng xăng đốt vợ cũ rồi nhảy xuống sông tự tử xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 23 giờ 34 phút đêm qua (26/5), ông Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1989, trú tại đường Nguyễn Hàm Ninh, phường Phú Xuân, thành phố Huế) mang xăng tưới lên người chị T.T.N.L (sinh năm 1988) rồi châm lửa đốt tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Đình Tân - Nguyễn Văn Thoại.

nguoi dan ong o hue tuoi xang dot vo cu giua duong roi nhay song tu tu hinh anh 1
Ảnh minh họa

Nạn nhân bị bỏng nặng toàn thân, được người dân đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Tú chạy đến khu vực cầu Chợ Dinh và nhảy xuống sông tự tử. Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Huế đã nhanh chóng triển khai lực lượng cứu vớt, đưa người này đi cấp cứu.

Theo cơ quan Công an, hiện Nguyễn Văn Tú đã tỉnh táo và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Trên cơ thể người này có nhiều vết bỏng do xăng gây ra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm sau khi hai người ly hôn vào năm 2025.

ong_nguyen_dinh_duc_giam_doc_so_nong_nghiep_va_moi_truong_thanh_pho_hue-_anh_ctv.jpg

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế

VOV.VN - Ngày 25/5, Thành ủy Huế ra thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế do để xảy ra vi phạm trong thực hiện các chuyên đề truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: người đàn ông Huế vợ cũ lý hôn tẩm xăng bỏng tự tử chợ Dinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố 8 bị can vụ nghiệm thu khống trồng rừng
Khởi tố 8 bị can vụ nghiệm thu khống trồng rừng

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3, thành phố Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Khởi tố 8 bị can vụ nghiệm thu khống trồng rừng

Khởi tố 8 bị can vụ nghiệm thu khống trồng rừng

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3, thành phố Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển 3.000 bao thuốc lá nhập lậu
Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển 3.000 bao thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Công an TP Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Tảo và Nguyễn Thị Phương cùng trú tại Quảng Trị về tội “Buôn bán hàng cấm”. Cơ quan Công an áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đặng Hữu Tảo và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương để phục vụ điều tra

Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển 3.000 bao thuốc lá nhập lậu

Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển 3.000 bao thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Công an TP Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Tảo và Nguyễn Thị Phương cùng trú tại Quảng Trị về tội “Buôn bán hàng cấm”. Cơ quan Công an áp dụng biện pháp tạm giam đối với Đặng Hữu Tảo và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương để phục vụ điều tra

Lập chốt chặn “vàng tặc” ở khu vực khe Bùn và khe Li Leng xã A Lưới 1
Lập chốt chặn “vàng tặc” ở khu vực khe Bùn và khe Li Leng xã A Lưới 1

VOV.VN - Xã A Lưới 1, thành phố Huế đang tăng cường truy quét, lập chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực rừng núi hiểm trở trên địa bàn.

Lập chốt chặn “vàng tặc” ở khu vực khe Bùn và khe Li Leng xã A Lưới 1

Lập chốt chặn “vàng tặc” ở khu vực khe Bùn và khe Li Leng xã A Lưới 1

VOV.VN - Xã A Lưới 1, thành phố Huế đang tăng cường truy quét, lập chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực rừng núi hiểm trở trên địa bàn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục