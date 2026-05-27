Người đàn ông ở Huế tưới xăng đốt vợ cũ giữa đường rồi nhảy sông tự tử

Theo thông tin ban đầu, lúc 23 giờ 34 phút đêm qua (26/5), ông Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1989, trú tại đường Nguyễn Hàm Ninh, phường Phú Xuân, thành phố Huế) mang xăng tưới lên người chị T.T.N.L (sinh năm 1988) rồi châm lửa đốt tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Đình Tân - Nguyễn Văn Thoại.

Nạn nhân bị bỏng nặng toàn thân, được người dân đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Tú chạy đến khu vực cầu Chợ Dinh và nhảy xuống sông tự tử. Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Huế đã nhanh chóng triển khai lực lượng cứu vớt, đưa người này đi cấp cứu.

Theo cơ quan Công an, hiện Nguyễn Văn Tú đã tỉnh táo và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Trên cơ thể người này có nhiều vết bỏng do xăng gây ra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm sau khi hai người ly hôn vào năm 2025.