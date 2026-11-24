Thực tiễn cho thấy, hiệu quả giám sát không chỉ được đánh giá bằng số cuộc giám sát hay số kiến nghị được ban hành, mà quan trọng hơn là những vấn đề của người dân được giải quyết như thế nào.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với việc đổi mới hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ 2026–2031: Giám sát có trọng tâm, rõ trách nhiệm và theo đuổi đến cùng kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp cùng Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho hơn 3.000 đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Từ kiến nghị của cử tri đến những con đường được nâng cấp

Từng xuống cấp nghiêm trọng trong nhiều năm, tuyến đường 538E đi qua xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An trước đây là nỗi lo thường trực của người dân mỗi khi đi lại, vận chuyển hàng hóa. Những bất cập trên tuyến đường đã nhiều lần được cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu dân cử và qua đường dây nóng của các kỳ họp HĐND tỉnh.

Từ những kiến nghị ấy, tuyến đường đã được quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và hoàn thành, đưa vào sử dụng. Con đường mới không chỉ giúp việc đi lại thuận lợi hơn mà còn đáp ứng mong mỏi bấy lâu của người dân địa phương.

Bà Trần Thị Loan, Bí thư Chi bộ xóm Đông Đức, xã Bình Minh cho biết, cuối năm 2015 là tuyến đường này bắt đầu khởi công, bà con nhân dân rất phấn khởi. “Sau khi đẩy nhanh tiến độ thì đã hoàn thành, giúp việc tham gia giao thông rất thuận lợi”, bà Loan phấn khởi nói.

Từ câu chuyện của tuyến đường 538E có thể thấy, điều người dân mong đợi sau mỗi lần kiến nghị không chỉ là sự tiếp nhận, ghi nhận của cơ quan chức năng, mà còn là những chuyển biến cụ thể trong thực tế. Để làm được điều đó, hoạt động giám sát của HĐND phải bám sát cơ sở, lựa chọn đúng những vấn đề bức xúc và theo dõi trách nhiệm giải quyết của các cơ quan liên quan.

Giám sát sát cơ sở, giải quyết những vấn đề dân sinh

Tại xã Bình Minh, việc đổi mới hoạt động giám sát đang được thực hiện theo hướng này. HĐND xã chú trọng nắm bắt tình hình từ cơ sở, lựa chọn những vấn đề người dân quan tâm để giám sát, kiến nghị giải quyết. Qua đó, nhiều tuyến đường xuống cấp được đầu tư nâng cấp, tiến độ xây dựng trường học được đẩy nhanh.

Đặc biệt, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hơn 300 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đã được tiếp nhận, giải quyết. Những kết quả này cho thấy yêu cầu ngày càng rõ hơn đối với hoạt động giám sát: không dừng lại ở việc chỉ ra tồn tại, hạn chế mà phải góp phần thúc đẩy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Ông Đặng Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Minh cho biết, qua hoạt động giám sát, Hội đồng nhân dân, các ban của HĐND đã ban hành kết luận, có những kiến nghị cụ thể nhằm xác định trách nhiệm, thời gian thực hiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

“Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri, những vấn đề chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng để tiếp tục phản ánh”, ông Vinh cho biết.

Không chỉ ở Bình Minh, tại xã Tân An, những kiến nghị xuất phát từ nhu cầu thiết thực của người dân cũng đang được quan tâm giải quyết. Nhiều năm qua, đoạn đường thấp trũng thuộc tuyến CH370 thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa bão, gây chia cắt các xóm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân. Tình trạng này đã được cử tri nhiều lần kiến nghị, phản ánh đến HĐND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Ông Trần Văn Dũng, Bí thư Chi bộ xóm An Ngãi, xã Tân An chia sẻ, sau khi được quan tâm đầu tư, tuyến đường đã có những thay đổi đáng kể. Đáng chú ý, người dân địa phương còn tự nguyện hiến đất, góp phần mở rộng mặt đường, tạo thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế - xã hội.

“Phải nói là nhân dân ở đây rất mừng. Sau khi được dự án đầu tư, từ diện tích đường nhỏ hẹp, nhân dân đồng tình hiến đất để mở một tuyến đường rộng, đến nay đường rộng 12m”, ông Dũng nói.

Sự đồng thuận, sẵn sàng hiến đất mở đường của người dân cũng cho thấy ý nghĩa của việc giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng từ cơ sở. Khi những vấn đề dân sinh được quan tâm, tháo gỡ bằng hành động cụ thể, niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân được củng cố.

Ông Chử Hoài Thanh, HĐND xã Tân An cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2026–2031 đến nay, xã đã tổ chức 6 cuộc giám sát, tập trung vào những vấn đề sát sườn với đời sống như giao thông xuống cấp, ngập lụt, chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và phát triển sản xuất nông nghiệp.

Cùng với hoạt động giám sát theo chương trình, các đại biểu HĐND xã tăng cường khảo sát thực tế, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến người dân để kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập phát sinh. Cách làm này góp phần đưa hoạt động giám sát đến gần hơn với đời sống, hạn chế tình trạng kiến nghị được ghi nhận nhưng chậm giải quyết.

“Tiếp thu ý kiến của người dân, Hội đồng đã đi khảo sát, đánh giá, rồi cùng với cán bộ, nhân dân có tiếng nói để một số công trình đường, cầu, trường học, trạm y tế được tu sửa, nhân dân đồng tình”, ông Chử Hoài Thanh, Phó Chủ tịch HĐND xã Tân An cho biết.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với 5 xã Tiền Phong, Quế Phong, Tri Lễ, Mường Quàng và Thông Thụ

Rõ trách nhiệm, theo đuổi kiến nghị đến cùng

Thực tiễn tại hai xã Bình Minh và Tân An cho thấy, đổi mới hoạt động giám sát trước hết phải bắt đầu từ việc lựa chọn đúng vấn đề, đúng những điều cử tri đang quan tâm, bức xúc. Nhưng quan trọng không kém là trách nhiệm sau giám sát. Bởi một kiến nghị, dù xác đáng đến đâu, cũng khó phát huy hiệu quả nếu không được xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn thực hiện và cơ chế theo dõi, đôn đốc. Giám sát vì thế không thể chỉ dừng lại ở việc phát hiện, chỉ ra hạn chế mà phải tạo được chuyển biến trong hành động của các cơ quan có trách nhiệm.

Yêu cầu này tiếp tục được nhấn mạnh tại Công văn số 1972-CV/TU ngày 09/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về trọng tâm hoạt động giám sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Theo đó, hoạt động giám sát phải tiếp tục đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; chuyển từ chủ yếu phát hiện hạn chế, vi phạm sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và thúc đẩy giải quyết vấn đề.

Từ những tuyến đường được nâng cấp, những công trình dân sinh được sửa chữa đến các thủ tục hành chính được tháo gỡ, thực tiễn ở Nghệ An cho thấy giá trị của hoạt động giám sát được thể hiện rõ nhất qua những thay đổi trong đời sống nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2026–2031, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường giám sát mà còn phải nâng cao chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Mỗi vấn đề được giải quyết đến cùng, mỗi kiến nghị chính đáng của cử tri được đáp ứng chính là thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.