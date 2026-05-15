Giữ bình yên buôn làng từ "thế trận lòng dân"

Giữ bình yên buôn làng hôm nay không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm an ninh, mà còn là cuộc đấu tranh bền bỉ để giữ niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước.

Sáng sớm ở làng Tơ Drăh, xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai, ông Rôr, dân tộc Ba Na, lặng nhìn về phía rẫy cà phê còn phủ sương.

Ít ai biết rằng, gần một năm trước, ông từng bị lôi kéo tham gia cái gọi là "Bana Đêga Kon Kông" - tổ chức do các đối tượng phản động dựng lên dưới vỏ bọc tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Ông Rôr kể, do nhận thức hạn chế, lại thường xuyên bị kẻ xấu tiếp cận, tuyên truyền luận điệu sai trái nên ông dần tin theo. Chúng gieo vào đầu ông những lời hứa hẹn viển vông, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ dân tộc, tôn giáo.

Ông Rôr đã từ bỏ tà đạo "Ba Na Đega Kon Kông", tập trung phát triển kinh tế gia đình. (Ảnh: Nguyễn Thảo)

"Mình hối hận vì đã tin và theo kẻ xấu làm cho buôn làng trở nên rối loạn. Mình biết mình sai rồi, giờ mình phải thay đổi, phải cố gắng làm người tốt", ông Rôr nói.

Sau nhiều lần được cán bộ công an, mặt trận, đoàn thể đến tận nhà vận động, giải thích, ông Rôr dần nhận ra bản chất của những kẻ đội lốt tôn giáo để chống phá đất nước.

Không chỉ từ bỏ sai lầm, ông còn vận động người thân, bà con cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Trung tá Đinh Văn Quyết- Công an xã Bờ Ngoong, Gia Lai (thứ hai từ trái qua) thường xuyên thăm hỏi các gia đình ở buôn làng, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, hoạt động sản xuất của người dân. (Ảnh: Nguyễn Thảo)

Đằng sau sự thay đổi ấy là cuộc đấu tranh âm thầm nhưng bền bỉ của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Đó không chỉ là đấu tranh bằng biện pháp nghiệp vụ, mà trước hết là giành lại niềm tin trong lòng dân.

Ở nhiều buôn làng vùng sâu của Gia Lai, hình ảnh cán bộ mặt trận, công an xã, hội nông dân, đoàn thanh niên… ngày ngày bám địa bàn đã trở nên quen thuộc. Họ cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con; lắng nghe tâm tư, tháo gỡ khó khăn, kiên trì tuyên truyền để người dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng phản động.

Trung tá Đinh Văn Quyết, cán bộ công an xã nhiều năm gắn bó với địa bàn vùng dân tộc thiểu số ở xã Bờ Ngoong chia sẻ: "Các đối tượng Fulro lưu vong với luận điệu và bản chất lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chỉ đạo tuyên truyền, kích động người dân đòi lại đất, thành lập nhà nước Đê Ga".

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng phòng An ninh Nội địa - Công an tỉnh Gia Lai (bên trái) thường xuyên "lăn lội" ở buôn làng, bám địa bàn để cảm hoá những người lầm đường, lạc lối theo tà đạo, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống.

Không quản đường sá xa xôi, nhiều cán bộ cơ sở lặng lẽ đến từng nhà dân, tranh thủ từng buổi sinh hoạt cộng đồng, từng cuộc họp thôn để tuyên truyền. Có trường hợp phải vận động hàng tháng, thậm chí nhiều năm mới chuyển biến nhận thức.

Nhưng chính sự chân thành, gần gũi đã giúp bà con hiểu rằng, cán bộ đến không phải để áp đặt hay xử phạt, mà để giữ gìn bình yên buôn làng.

Trong cuộc đấu tranh ấy, những già làng, người có uy tín được xem như lá chắn vững chắc của buôn làng. Già làng H’Mrik, người có uy tín ở xã Biển Hồ, được bà con ví như cây đại thụ che chở buôn làng khỏi những luồng "gió độc" của "Tin lành Đêga" và các loại tà đạo biến tướng do các thế lực thù địch dựng lên.

Một người dân ở xã Ialy lầm đường trở về buôn làng, kể cho bà con nghe về âm mưu, thủ đoạn chống phá khối đại đoàn kết của những kẻ xấu. Qua đó, khuyên bà con trong làng không tin, không nghe theo "tà đạo". (Ảnh: An ninh Gia Lai)

Nhiều lần, các đối tượng xấu tìm cách tiếp cận, lôi kéo nhưng bằng sự từng trải và tinh thần cảnh giác, già H’Mrik không chỉ kiên quyết bác bỏ mà còn tích cực vận động bà con không tin, không nghe theo lời kẻ xấu.

"Với vai trò già làng thì mình phải nỗ lực đồng hành cùng với Nhà nước, với chính quyền địa phương để vận động, tuyên truyền bà con không tin, không nghe theo kẻ xấu, mà phải cố gắng làm ăn, lao động sản xuất", già Hmrik chia sẻ.

Lãnh đạo Phòng An ninh Nội địa- Công an tỉnh Gia Lai chúc mừng bà con xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần tuý. (Ảnh: An ninh Gia Lai)

Không chỉ là điểm tựa tinh thần, những già làng như H’Mrik còn giữ lửa đoàn kết trong cộng đồng. Khi có gia đình khó khăn, già vận động bà con giúp đỡ; khi xảy ra mâu thuẫn, già đứng ra hòa giải; động viên thanh niên chăm lo làm ăn, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bởi hơn ai hết, những người có uy tín hiểu rằng, muốn bà con không nghe theo kẻ xấu thì trước tiên buôn làng phải ổn định, đời sống phải no ấm.

Từ nhận thức đó, các chính sách giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, đầu tư điện, đường, trường, trạm… được chính quyền các cấp ở Gia Lai triển khai quyết liệt đến tận buôn làng.

Khi cuộc sống ổn định, bà con càng thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước thì những luận điệu xuyên tạc, kích động của kẻ xấu dần không còn đất sống, kể cả trong những người từng lầm đường, lạc lối.

Theo ông Ra Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, địa phương đang triển khai nhiều chính sách nhân văn nhằm cảm hoá, giúp những người từng lầm đường, lạc lối xoá mặc cảm, hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống: "Thời gian vừa qua đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia giải quyết những việc khó khăn của các đối tượng đã tham gia Fulro khi trở về với cộng đồng, cảm hóa, giáo dục, thuyết phục họ. Trên địa bàn tỉnh đang thực hiện mô hình "Trở về đức tin - giữ bình yên thôn làng" được đánh giá rất cao về tính hiệu quả, sự thiết thực".

Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc công an tỉnh Gia Lai vận động người dân từ bỏ "tà đạo" Ba Na Đêga Kon Kông. (Ảnh: An ninh Gia Lai)

Phía sau những đổi thay bình yên ở các buôn làng còn có sự hy sinh thầm lặng của lực lượng công an, quân đội, đang từng ngày bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Các lực lượng vừa đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế - xã hội, vừa chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh với các đối tượng phản động, các tụ điểm tà đạo.

Khi có được lòng dân, những chuyên án đấu tranh với các tổ chức phản động, hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ quần chúng.

Theo Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, nhiều người từng bị lôi kéo tham gia tà đạo, sau khi nhận rõ bản chất sai trái của tổ chức, đã quay trở về với buôn làng, trở thành nhân tố tích cực.

"Đặc biệt, qua đấu tranh đã cảm hóa được một số đối tượng hạt nhân cốt cán trở thành lực lượng tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhiều người lầm đường quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn" Đại tá Phạm Hữu Trường cho biết.

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Đó là cuộc đấu tranh của cả hệ thống chính trị, của già làng, người có uy tín, của từng cán bộ cơ sở và của chính mỗi người dân.

Một cuộc đấu tranh không tiếng súng nhưng đầy cam go; lấy sự chân thành để cảm hóa, lấy phát triển kinh tế để củng cố niềm tin, lấy tình đoàn kết để đẩy lùi âm mưu chia rẽ.

Bình yên của buôn làng được giữ vững trước hết từ cuộc đấu tranh trong lòng dân.

Và thực tế đã chứng minh, khi nhân dân nhận diện rõ bộ mặt thật của kẻ xấu, khi Đảng, chính quyền và lực lượng chức năng có được lòng dân, thì mọi âm mưu chống phá, mọi tà đạo phản động dù tinh vi đến đâu cũng sẽ bị đập tan. Bởi bình yên của buôn làng được giữ vững trước hết từ cuộc đấu tranh trong lòng dân.

