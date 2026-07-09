Hà Nội sơ kết công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2026

Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xử lý hiệu quả các tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường đầu tư cho quốc phòng, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực của thành phố phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

"Đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở nắm chắc tình hình trật tự, không để bất ngờ xảy ra", Trung tá Trần Thanh Tuyền, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Lĩnh Nam chia sẻ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá cao những kết quả Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng lực lượng vũ trang Thủ đô đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn, ông Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các lực lượng tuyệt đối không chủ quan trước mọi tình huống; chủ động nắm chắc địa bàn, tăng cường phối hợp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Các đại biểu dự hội nghị.

"Công tác quân sự, quốc phòng ở địa bàn xã, phường là một nội dung đặc biệt. Cho nên, ngoài công tác chính quy, chủ lực, tôi đề nghị Bộ Tư lệnh tiếp tục quan tâm để công tác quân sự, quốc phòng địa phương là điểm tựa vững chắc cho nhân dân", ông Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.