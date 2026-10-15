Hà Nội xác định khâu tổ chức thực hiện là điểm nghẽn cần tháo gỡ

Chiều 15/10, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2026 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

8 hội thảo khoa học, 6 tọa đàm thực tiễn

Theo báo cáo, giai đoạn 2023-2026, giữa Thành ủy Hà Nội và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai 6 nội dung phối hợp, tổ chức 8 hội thảo khoa học và 6 tọa đàm kết hợp khảo sát thực tế, tập trung vào xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển chính quyền số, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu chính sách và xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, việc trao đổi thông tin, tài liệu có thời điểm chưa thường xuyên; một số nội dung chậm tiến độ do vướng mắc về cơ chế kinh phí.

Giai đoạn 2026-2031, hai bên tiếp tục phối hợp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tổ chức hội thảo, khảo sát, phản biện chính sách; tăng cường trao đổi dữ liệu, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Hai bên cũng phối hợp thẩm định các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ do Trung ương giao.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thay mặt Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, cảm ơn Thành ủy Hà Nội đã quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện triển khai chương trình phối hợp.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Hà Nội có vị trí đặc biệt trong tổng kết thực tiễn 100 năm đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước và đổi mới. Kinh nghiệm của Thủ đô sẽ góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho tầm nhìn phát triển đất nước, cụ thể hóa mục tiêu Đại hội XIV của Đảng.

“Hà Nội chủ động tham gia các nhóm nghiên cứu, tổng kết chuyên đề, tập trung vào đô thị hóa, quản trị đô thị hiện đại, thông minh, quy hoạch không gian phát triển Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và xây dựng con người mới trong thời kỳ đổi mới”, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị.

Hà Nội cũng cần tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết những vấn đề mới từ thực tiễn; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh với thông tin xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại chương trình, ông Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, chương trình phối hợp đã góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng, hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Theo ông Đoàn Minh Huấn, những vấn đề về quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, phát triển đô thị sáng tạo, bảo tồn di sản, phân cấp, phân quyền cần tiếp tục được nghiên cứu sâu.

Đẩy nhanh tổng kết thực tiễn, chuyển hóa thành chính sách

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức triển khai, bảo đảm nghiên cứu lý luận sát thực tiễn, kịp thời phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chính sách. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn phát triển Thủ đô; triển khai chương trình nghiên cứu chiến lược quốc gia; nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nội dung nghiên cứu tập trung vào những vấn đề mới như thực hiện Luật Thủ đô năm 2026, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn yêu cầu kết quả nghiên cứu phải xác định rõ địa chỉ sử dụng, cung cấp luận cứ khoa học xác đáng và giải pháp khả thi, tránh hình thức.

Học viện cũng đề xuất đổi mới đào tạo theo mô hình đồng kiến tạo tri thức, lấy tình huống thực tế làm trọng tâm. Hà Nội sẽ là địa bàn quan trọng để tổ chức các chương trình học tập tại cơ quan, bảo tàng và mô hình phát triển thực tiễn. Các mô hình hiệu quả cần được tổng kết thành bài học cụ thể, gắn đào tạo với yêu cầu lãnh đạo, quản lý và phát triển địa phương.

Hai bên sẽ cụ thể hóa chương trình bằng kế hoạch hằng năm, xác định rõ đầu mối, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đổi mới tổ chức thực hiện, tạo động lực tăng trưởng

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2026 được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hoàn thành các nội dung đã ký kết. Hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, góp phần phục vụ tham mưu chính sách và hoạch định định hướng phát triển Thủ đô.

Theo Bí thư Trần Đức Thắng, giai đoạn 2026-2031, việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tham mưu chiến lược.

Hà Nội đang triển khai các định hướng lớn về hoàn thiện thể chế, quy hoạch và xây dựng mô hình tăng trưởng mới. Thành phố cần nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù, mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển đô thị với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản, tăng trưởng kinh tế với ổn định xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực để vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa thành phố với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan.

Ba nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2031

Để nâng cao hiệu quả phối hợp, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tập trung vào ba nhiệm vụ.

Thứ nhất, đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Ông Trần Đức Thắng cho rằng, các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch cơ bản được khơi thông, vấn đề còn lại là khâu tổ chức thực hiện.

Do đó, hoạt động phối hợp phải hướng trực tiếp vào tháo gỡ khó khăn tại từng ngành, lĩnh vực, địa phương, tạo chuyển biến thực chất và động lực tăng trưởng cho Thủ đô.

Thường trực Thành ủy phân công Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trực tiếp chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương xây dựng kế hoạch chi tiết theo tinh thần “sáu rõ”, bảo đảm từng nhiệm vụ bám sát yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thứ hai, nâng cao hàm lượng khoa học và tính dự báo của các hội thảo, tọa đàm. Hoạt động nghiên cứu phải bám sát thực tiễn, sớm nhận diện xu hướng, thách thức và đề xuất giải pháp từ sớm, từ xa. Kết quả nghiên cứu cần góp phần hoàn thiện lý luận, nhân rộng mô hình thí điểm và giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị

Thứ ba, thiết lập cơ chế phối hợp linh hoạt, liên thông, đồng bộ, phát huy trách nhiệm của các bên để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thành phố yêu cầu khắc phục hạn chế trong chia sẻ thông tin, cơ chế tài chính và bố trí cán bộ; đồng thời phát huy trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học và cơ sở nghiên cứu uy tín.

"Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 giữa Thành ủy Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới", Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng.