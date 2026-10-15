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Hà Nội điều động, phân công nhiều cán bộ lãnh đạo

Thứ Năm, 11:39, 15/10/2026
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VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công nhiều cán bộ. Trong đó, ông Nguyễn Anh Quân làm Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh; ông Duy Hoàng Dương được phân công đến Sở Tư pháp để bổ nhiệm giám đốc sở.

Sáng 15/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên công bố các quyết định điều động, phân công và chỉ định cán bộ.

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Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Điều động, phân công nhiều cán bộ

Theo Quyết định số 3160-QĐ/TU ngày 15/10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định để ông Nguyễn Anh Quân thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 3159-QĐ/TU ngày 14/10/2026 về phân công Thành ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Duy Hoàng Dương (sinh năm 1986), Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, đến công tác tại Sở Tư pháp thành phố để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội.

Tại Quyết định số 3156-QĐ/TU ngày 14/10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, chỉ định ông Phan Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại hội nghị, theo Quyết định số 3155-QĐ/TU ngày 14/10/2026, ông Đỗ Minh Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định số 3154-QĐ/TU ngày 14/10/2026, ông Đỗ Xuân Huân thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Lấy kết quả công việc làm thước đo năng lực cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chúc mừng các cán bộ được giao trọng trách mới, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác.

Ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao, khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ. Thành phố đồng thời triển khai các chủ trương, nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị, quy hoạch, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, công tác cán bộ phải đi trước một bước. Yêu cầu đặt ra không chỉ là kiện toàn đủ cán bộ mà quan trọng hơn là bố trí đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường và đánh giá bằng kết quả cụ thể. Mỗi quyết định điều động, phân công phải tạo ra chuyển biến mới trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát thực tiễn, chủ động đổi mới phương pháp làm việc; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực, hiệu quả công tác.

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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, luân chuyển.

Các cán bộ không né tránh việc khó, không để công việc tồn đọng kéo dài. Các cơ quan, sở, ngành và địa phương liên quan phải phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để cán bộ được điều động nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường.

“Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, đổi mới và quyết liệt; nhận nhiệm vụ mới phải tạo chuyển biến mới, vị trí mới phải có kết quả mới, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô”, ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, ông Phan Thanh Quang cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo thành phố; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác của từng đơn vị.

Ông Phan Thanh Quang cho biết các cán bộ nhận nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tụy, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và địa phương. Đồng thời, các cán bộ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương để hoàn thành nhiệm vụ.

 

Danh Thiết/VOV.VN
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