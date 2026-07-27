English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải Phòng bàn giải pháp tăng trưởng 13%

Thứ Hai, 12:48, 27/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 27/7, HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng tại kỳ họp, nửa đầu năm 2026, kinh tế Hải Phòng duy trì đà tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 11,3%, đứng thứ 3 cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 115.000 tỷ đồng, bằng khoảng 60% dự toán năm; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt khoảng 3,1 tỷ USD, tăng 175% so với cùng kỳ; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt gần 96 triệu tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

hai phong ban giai phap tang truong 13 hinh anh 1
HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026).

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn 2/12 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản tăng trưởng, gồm GRDP và chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP); một số động lực tăng trưởng mới chưa tạo được đột phá, tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm.

Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, UBND thành phố đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, tập trung cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, logistics, thu hút đầu tư chất lượng cao. Thành phố cũng ưu tiên phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026.

hai phong ban giai phap tang truong 13 hinh anh 2
Theo ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, địa phương đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng cuối năm.

"Để hoàn thành các mục tiêu của năm 2026, thành phố tập trung kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13% trở lên và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng còn lại của năm 2026. Qua đó, nỗ lực phấn đấu thực hiện để bù lại các điểm tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026 chưa đạt được theo kế hoạch; điều chỉnh kế hoạch kịch bản giải ngân vốn đầu tư công; tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng tái định cư để đẩy nhanh hơn khối lượng thực hiện, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công vượt kế hoạch vốn đề ra", ông Đỗ Thành Trung nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đề nghị HĐND thành phố tập trung thảo luận, phân tích kỹ những nguyên nhân, nhất là các điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng; đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu, đối với UBND các cấp, cần quyết liệt, khoa học, hiệu quả trong lãnh đạo, điều hành theo tinh thần "hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc", không để khâu thực thi trở thành điểm nghẽn mới cản trở sự phát triển của thành phố; đồng thời kiên định mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, huy động tối đa nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

hai phong ban giai phap tang truong 13 hinh anh 3
Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng yêu cầu triển khai “cơ chế luồng xanh” để tập trung giải quyết các thủ tục, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án.

 

"Trước mắt, rà soát, điều chỉnh "đường găng tiến độ" đối với các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến tăng trưởng, bao gồm cả đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách để quản lý, đôn đốc, sớm đưa dự án vào khai thác; đồng thời góp phần đảm bảo tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng cuối năm khoảng 210 nghìn tỷ đồng phục vụ mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Triển khai ngay "cơ chế luồng xanh" để tập trung giải quyết các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bất động sản công nghiệp, thương mại, dịch vụ...", ông Lê Ngọc Châu yêu cầu.

Cùng với việc xác định các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kỳ họp HĐND thành phố Hải Phòng cũng xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng về đầu tư công, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và các nội dung phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Kỳ họp cũng dành thời gian chất vấn, trả lời chất vấn đối với những vấn đề người dân quan tâm.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hải Phòng tri ân bằng những việc làm thiết thực
Hải Phòng tri ân bằng những việc làm thiết thực

VOV.VN - Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các gia đình người có công với cách mạng đã trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và cộng đồng tại Hải Phòng.

Hải Phòng tri ân bằng những việc làm thiết thực

Hải Phòng tri ân bằng những việc làm thiết thực

VOV.VN - Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các gia đình người có công với cách mạng đã trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và cộng đồng tại Hải Phòng.

Hải Phòng biểu dương các điển hình “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”
Hải Phòng biểu dương các điển hình “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

VOV.VN - Chiều 17/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2025, tôn vinh những công nhân, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc và các doanh nghiệp tiêu biểu trong chăm lo, phát huy năng lực người lao động.

Hải Phòng biểu dương các điển hình “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

Hải Phòng biểu dương các điển hình “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

VOV.VN - Chiều 17/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2025, tôn vinh những công nhân, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc và các doanh nghiệp tiêu biểu trong chăm lo, phát huy năng lực người lao động.

Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do
Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do

VOV.VN - Với hàng loạt cơ chế, chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do

Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do

VOV.VN - Với hàng loạt cơ chế, chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng ban hành Nghị quyết thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 13%
Hải Phòng ban hành Nghị quyết thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 13%

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 13% trở lên, tạo nền tảng duy trì mức tăng trưởng bình quân 13–14%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Hải Phòng ban hành Nghị quyết thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 13%

Hải Phòng ban hành Nghị quyết thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 13%

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 13% trở lên, tạo nền tảng duy trì mức tăng trưởng bình quân 13–14%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

GRDP 6 tháng đầu năm của Hải Phòng ước tăng 11,31%, cao nhất trong 5 năm
GRDP 6 tháng đầu năm của Hải Phòng ước tăng 11,31%, cao nhất trong 5 năm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hải Phòng ước tăng 11,31%, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

GRDP 6 tháng đầu năm của Hải Phòng ước tăng 11,31%, cao nhất trong 5 năm

GRDP 6 tháng đầu năm của Hải Phòng ước tăng 11,31%, cao nhất trong 5 năm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hải Phòng ước tăng 11,31%, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp