English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hành trình theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, Trung Quốc

Thứ Sáu, 09:31, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quảng Tây, Trung Quốc là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những tháng ngày hoạt động cách mạng gian khổ mà hào hùng, tạo tiền đề cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) năm 1945.

100 thanh niên Việt Nam vừa kết thúc Hành trình đỏ theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương này. Hoạt động diễn ra đúng vào những ngày tháng Tám lịch sử, khiến các bạn không chỉ thêm tự hào về truyền thống cách mạng Việt Nam, mà còn nhận thức rõ hơn trách nhiệm và sứ mệnh của thanh niên trước tương lai đất nước.

Trên khu phố cổ ở thành phố Liễu Châu, trung tâm công nghiệp lớn nhất Quảng Tây, nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm đối diện núi Ngư Phong, tức ngọn Tây Phong Lĩnh nổi tiếng trong bài thơ “Mới ra tù học leo núi” của Người.

hanh trinh theo dau chan chu tich ho chi minh tai quang tay, trung quoc hinh anh 1
Thanh niên Việt Nam tại Nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu trú tại đây khoảng một năm (từ tháng 9/1943 đến tháng 9/1944) trong lần thứ 3 tới Liễu Châu. Trong thời gian này, Người đã tiến hành nhiều hoạt động cách mạng, mở các lớp đào tạo cán bộ, hoàn thành cuốn “Nhật ký trong tù” và biên soạn nhiều văn kiện, tài liệu quan trọng khác.

Trước khi tham quan nơi đây, thanh niên Việt Nam đã được nghe báo cáo chuyên đề “Hồ Chí Minh tại Trung Quốc”. Xúc động, tự hào là cảm xúc chung của các bạn khi đến địa chỉ đỏ này. Bạn Võ Ngọc Hưởng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Cần Thơ chia sẻ, được đến thăm di tích gắn với hoạt động cách mạng của Bác tại Liễu Châu, bạn càng cảm nhận sâu sắc hơn về nền độc lập, tự do mà đất nước có được hôm nay đã phải đánh đổi bằng biết bao gian khổ, hy sinh của các thế hệ đi trước.

hanh trinh theo dau chan chu tich ho chi minh tai quang tay, trung quoc hinh anh 2
Tham quan tìm hiểu tại Học viện Trí tuệ nhân tạo Quảng Tây.

Cùng với việc ôn lại lịch sử và truyền thống cách mạng, các bạn trẻ Việt Nam còn được tham quan các cơ sở khoa học công nghệ, như Học viện Trí tuệ nhân tạo (AI) Quảng Tây, tham dự Đối thoại Thanh niên Việt - Trung với chủ đề “Tăng cường đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ”.

Với Võ Ngọc Hưởng, đây là hành trình đỏ kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giúp bạn càng nhận thức rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

“Tương lai của đất nước phụ thuộc rất lớn vào sự tiếp nối của thế hệ trẻ. Mỗi người dù ở bất kỳ vị trí nào nếu biết sống có lý tưởng, có trách nhiệm và luôn nỗ lực đóng góp, đều có thể trở thành một phần của hành trình xây dựng đất nước. Tiếp nối truyền thống của cha anh không chỉ là ghi nhớ lịch sử, mà còn là sống xứng đáng với những hy sinh ấy bằng những việc làm cụ thể hôm nay, cùng chung sức xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, văn minh và phát triển”, Võ Ngọc Hưởng bày tỏ.

hanh trinh theo dau chan chu tich ho chi minh tai quang tay, trung quoc hinh anh 3
Đối thoại thanh niên Việt - Trung với chủ đề “Tăng cường đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ”.

Đó cũng là suy nghĩ của Đỗ Ngọc Linh, Bí thư Đoàn TNCSHCM phường Phú Thượng, Hà Nội: “Hành trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh khiến tôi càng cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do. Nếu thế hệ trước chiến đấu để giành độc lập thì tuổi trẻ hôm nay phải tiên phong trong học tập, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Đặc biệt, với cán bộ Đoàn cơ sở, cần chủ động học hỏi, đưa AI và công nghệ vào công việc, phục vụ người dân. Tiếp nối truyền thống là giữ vững lý tưởng của thế hệ trước, đồng thời dùng tri thức và công nghệ để tạo dựng tương lai của đất nước”.

Còn với Hà Hương Giang, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, điểm rất ý nghĩa của hành trình lần này là giúp các bạn trẻ nhìn thấy sự kết nối giữa truyền thống cách mạng và yêu cầu đổi mới, sáng tạo trong thời đại mới.

“Tôi nghĩ, bài học lớn nhất với thanh niên hôm nay là cần biết trân trọng lịch sử, nuôi dưỡng lý tưởng, dùng tri thức, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến để xây dựng đất nước ngày càng phát triển, hùng cường và hội nhập sâu rộng với thế giới. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để thế hệ trẻ tiếp nối “dấu đỏ” của lịch sử và viết tiếp hành trình của dân tộc”, Hà Hương Giang chia sẻ.

Nhận thức rõ thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp cách mạng, các bạn trẻ Việt Nam tham gia Hành trình đỏ theo dấu chân Bác Hồ tại Quảng Tây luôn khắc ghi mong mỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thanh niên hôm nay, rằng yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước.

Hành trình theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh
lanh-dao-tphcm-dang-huong-dang-hoa-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-dip-quoc-khanh-2-92.jpg

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đoàn đại biểu TP.HCM đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ nhân Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần Thơ triển lãm 136 hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần Thơ triển lãm 136 hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” tại Công viên Tao Đàn (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) và trưng bày chuyên đề “Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Thống nhất trong đa dạng” tại Bảo tàng TP Cần Thơ.

Cần Thơ triển lãm 136 hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cần Thơ triển lãm 136 hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” tại Công viên Tao Đàn (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) và trưng bày chuyên đề “Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Thống nhất trong đa dạng” tại Bảo tàng TP Cần Thơ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 24/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đến Singapore, bắt đầu chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 24/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đến Singapore, bắt đầu chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam góp phần khơi dậy và phát huy những giá trị tư tưởng, định hướng hành động từ những lời căn dặn của Người.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam góp phần khơi dậy và phát huy những giá trị tư tưởng, định hướng hành động từ những lời căn dặn của Người.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN - Chiều ngày 22/8, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN - Chiều ngày 22/8, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNICEF thúc đẩy hợp tác vì trẻ em
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNICEF thúc đẩy hợp tác vì trẻ em

VOV.VN - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNICEF tại Việt Nam thống nhất tăng cường hợp tác giai đoạn 2026-2031, tập trung nghiên cứu, tư vấn chính sách và nâng cao năng lực cán bộ về trẻ em, hướng tới phát triển bao trùm và bền vững.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNICEF thúc đẩy hợp tác vì trẻ em

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNICEF thúc đẩy hợp tác vì trẻ em

VOV.VN - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNICEF tại Việt Nam thống nhất tăng cường hợp tác giai đoạn 2026-2031, tập trung nghiên cứu, tư vấn chính sách và nâng cao năng lực cán bộ về trẻ em, hướng tới phát triển bao trùm và bền vững.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội