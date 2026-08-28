Hành trình theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, Trung Quốc

100 thanh niên Việt Nam vừa kết thúc Hành trình đỏ theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương này. Hoạt động diễn ra đúng vào những ngày tháng Tám lịch sử, khiến các bạn không chỉ thêm tự hào về truyền thống cách mạng Việt Nam, mà còn nhận thức rõ hơn trách nhiệm và sứ mệnh của thanh niên trước tương lai đất nước.

Trên khu phố cổ ở thành phố Liễu Châu, trung tâm công nghiệp lớn nhất Quảng Tây, nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm đối diện núi Ngư Phong, tức ngọn Tây Phong Lĩnh nổi tiếng trong bài thơ “Mới ra tù học leo núi” của Người.

Thanh niên Việt Nam tại Nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu trú tại đây khoảng một năm (từ tháng 9/1943 đến tháng 9/1944) trong lần thứ 3 tới Liễu Châu. Trong thời gian này, Người đã tiến hành nhiều hoạt động cách mạng, mở các lớp đào tạo cán bộ, hoàn thành cuốn “Nhật ký trong tù” và biên soạn nhiều văn kiện, tài liệu quan trọng khác.

Trước khi tham quan nơi đây, thanh niên Việt Nam đã được nghe báo cáo chuyên đề “Hồ Chí Minh tại Trung Quốc”. Xúc động, tự hào là cảm xúc chung của các bạn khi đến địa chỉ đỏ này. Bạn Võ Ngọc Hưởng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Cần Thơ chia sẻ, được đến thăm di tích gắn với hoạt động cách mạng của Bác tại Liễu Châu, bạn càng cảm nhận sâu sắc hơn về nền độc lập, tự do mà đất nước có được hôm nay đã phải đánh đổi bằng biết bao gian khổ, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Tham quan tìm hiểu tại Học viện Trí tuệ nhân tạo Quảng Tây.

Cùng với việc ôn lại lịch sử và truyền thống cách mạng, các bạn trẻ Việt Nam còn được tham quan các cơ sở khoa học công nghệ, như Học viện Trí tuệ nhân tạo (AI) Quảng Tây, tham dự Đối thoại Thanh niên Việt - Trung với chủ đề “Tăng cường đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ”.

Với Võ Ngọc Hưởng, đây là hành trình đỏ kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giúp bạn càng nhận thức rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

“Tương lai của đất nước phụ thuộc rất lớn vào sự tiếp nối của thế hệ trẻ. Mỗi người dù ở bất kỳ vị trí nào nếu biết sống có lý tưởng, có trách nhiệm và luôn nỗ lực đóng góp, đều có thể trở thành một phần của hành trình xây dựng đất nước. Tiếp nối truyền thống của cha anh không chỉ là ghi nhớ lịch sử, mà còn là sống xứng đáng với những hy sinh ấy bằng những việc làm cụ thể hôm nay, cùng chung sức xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, văn minh và phát triển”, Võ Ngọc Hưởng bày tỏ.

Đối thoại thanh niên Việt - Trung với chủ đề “Tăng cường đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ”.

Đó cũng là suy nghĩ của Đỗ Ngọc Linh, Bí thư Đoàn TNCSHCM phường Phú Thượng, Hà Nội: “Hành trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh khiến tôi càng cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do. Nếu thế hệ trước chiến đấu để giành độc lập thì tuổi trẻ hôm nay phải tiên phong trong học tập, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Đặc biệt, với cán bộ Đoàn cơ sở, cần chủ động học hỏi, đưa AI và công nghệ vào công việc, phục vụ người dân. Tiếp nối truyền thống là giữ vững lý tưởng của thế hệ trước, đồng thời dùng tri thức và công nghệ để tạo dựng tương lai của đất nước”.

Còn với Hà Hương Giang, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, điểm rất ý nghĩa của hành trình lần này là giúp các bạn trẻ nhìn thấy sự kết nối giữa truyền thống cách mạng và yêu cầu đổi mới, sáng tạo trong thời đại mới.

“Tôi nghĩ, bài học lớn nhất với thanh niên hôm nay là cần biết trân trọng lịch sử, nuôi dưỡng lý tưởng, dùng tri thức, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến để xây dựng đất nước ngày càng phát triển, hùng cường và hội nhập sâu rộng với thế giới. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để thế hệ trẻ tiếp nối “dấu đỏ” của lịch sử và viết tiếp hành trình của dân tộc”, Hà Hương Giang chia sẻ.

Nhận thức rõ thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp cách mạng, các bạn trẻ Việt Nam tham gia Hành trình đỏ theo dấu chân Bác Hồ tại Quảng Tây luôn khắc ghi mong mỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thanh niên hôm nay, rằng yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước.

Hành trình theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh