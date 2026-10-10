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Sẽ rà soát lương cơ sở, bảng lương, phụ cấp của cán bộ, công chức

Thứ Bảy, 09:43, 10/10/2026
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Các cơ quan sẽ rà soát mức lương tối thiểu, lương cơ sở, hệ thống bảng lương, chế độ phụ cấp và các cơ chế tiền lương đặc thù, những yếu tố tác động trực tiếp đến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Triển khai điều tra tiền lương năm 2026

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác diễn ra vào chiều 9/10, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, khối lượng công việc trong những tháng cuối năm còn rất lớn. Do vậy, người đứng đầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, khắc phục tình trạng trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu chủ động, nhất là đối với các nhiệm vụ liên ngành, liên lĩnh vực và nhiệm vụ mới phát sinh.

Trong đó, Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu các đơn vị tập trung tham mưu Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội; hoàn thiện chính sách tiền lương khu vực sản xuất, kinh doanh, triển khai điều tra tiền lương năm 2026 và các giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Vấn đề cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội cũng được Bộ Nội vụ đề cập tại báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn. Theo Bộ Nội vụ, đây vấn đề lớn, tác động sâu rộng đến toàn xã hội, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đối với chính sách tiền lương, các cơ quan sẽ rà soát một loạt nội dung đang tác động trực tiếp đến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và các nhóm đối tượng liên quan, gồm mức lương tối thiểu, mức lương cơ sở, hệ thống bảng lương, chế độ phụ cấp và các cơ chế tiền lương đặc thù.

Theo lộ trình, từ tháng 8 đến tháng 10/2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo hoàn thiện dự thảo đề án. Dự thảo nghị quyết sẽ được hoàn thiện vào tháng 1/2027, trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư vào tháng 2/2027, sau đó trình Ban Chấp hành Trung ương vào tháng 3/2027.

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Tập trung thực hiện Đề án Chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài. ﻿(Ảnh minh họa)

Đánh giá thực trạng thất nghiệp của thế hệ Gen Z

Một nội dung trọng tâm khác, Bộ trưởng lưu ý các đơn vị tập trung thực hiện Đề án Chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Trên cơ sở đó, hướng tới xây dựng hệ thống quản trị nhân tài quốc gia hiện đại, thống nhất, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; hình thành đội ngũ nhân tài chất lượng cao, có cơ cấu hợp lý, đủ năng lực dẫn dắt giải quyết các bài toán lớn, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của đất nước.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, hiện nay nhân tài được nhắc đến không trùng với việc sử dụng lao động chất lượng cao. Tư duy về nhân tài không phải gắn với bằng cấp. Nhân tài là người thực sự giải quyết được những vấn đề lớn, vấn đề phức tạp trên các lĩnh vực.

Đáng chú ý, Bộ trưởng yêu cầu nghiên cứu, đánh giá thực trạng thất nghiệp của thanh niên, nhất là thế hệ Gen Z, đồng thời làm rõ tác động của trí tuệ nhân tạo đến thị trường lao động.

Cục Việc làm, Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động cần phối hợp khảo sát, xây dựng số liệu, dự báo xu hướng, xác định nhóm lao động có nguy cơ bị ảnh hưởng và đề xuất giải pháp ứng phó phù hợp.

 

Theo Luân Dũng/Tiền phong
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