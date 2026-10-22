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HĐND thành phố Cần Thơ thông qua 12 nghị quyết quan trọng

Thứ Năm, 17:44, 22/10/2026
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VOV.VN - HĐND thành phố Cần Thơ quyết nghị thông qua 12 nghị quyết quan trọng liên quan đến điều hành ngân sách, phân bổ nguồn lực đầu tư, quản lý đất đai, thực hiện chính sách an sinh xã hội, hoàn thiện cơ chế, chính sách của thành phố.

Hôm nay 22/10, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ Tám. Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra, ý kiến thảo luận của đại biểu, Hội đồng nhân dân thành phố đã quyết nghị thông qua 12 nghị quyết quan trọng liên quan đến điều hành ngân sách, phân bổ nguồn lực đầu tư, quản lý đất đai, thực hiện chính sách an sinh xã hội, hoàn thiện cơ chế, chính sách của thành phố.

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Quang cảnh Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, các Nghị quyết được xem xét, quyết nghị thông qua tại Kỳ họp lần này sẽ góp phần tiếp tục giải quyết những hạn chế, khó khăn trong thực hiện đầu tư công, quản lý đất đai, tạo thêm nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, cũng như góp phần đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế ấp, khu vực và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn trên địa bàn thành phố.

Riêng đối với Dự án Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C), Kỳ họp đã xem xét, bổ sung khoảng 2.571 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026- 2030, từ ngân sách địa phương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan liên quan cần quản lý, sử dụng vốn đúng quy định; rà soát, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, điều kiện triển khai; xác định rõ tiến độ, trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc bổ sung kế hoạch vốn góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, phát huy hiệu quả đầu tư.

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Ông Đồng Văn Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị UBND thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được thông qua. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường theo dõi, giám sát, kịp thời ghi nhận các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện để đề xuất các giải pháp tháo gỡ và khắc phục, nhằm đảm bảo các Nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp được thực hiện hiệu quả và khả thi.

Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ - Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, trong quý IV/2026, áp lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 rất lớn; yêu cầu về điều hành ngân sách, giải ngân đầu tư công, quản lý đất đai, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

"Với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hành động của các cấp, các ngành và nhân dân, các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp sẽ sớm phát huy hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân”, theo ông Đồng Văn Thanh.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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