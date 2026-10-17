Đến Cần Thơ, thăm “chợ ma” Hòa Mỹ mùa nước nổi

Gọi là “chợ ma” nhưng ở chợ cá đồng Hòa Mỹ, xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ chỉ có những bạn hàng mộc mạc, chất phác, những nông dân chân lấm tay bùn cùng với những sản vật dân dã đặc trưng do thiên nhiên ban tặng cho vùng ĐBSCL.

Chỉ mới hơn 11 giờ đêm mà chợ cá đồng Hòa Mỹ đã nhộn nhịp người bán, người mua. Những nông dân sau một buổi chiều tối giăng lưới, cắm câu, đặt dớn… vội vã lái xuồng, ghe, vỏ lãi từ các sông, kênh, rạch xé màn đêm đem các sản vật đặc trưng mùa nước nổi của vùng châu thổ ĐBSCL vừa đánh bắt được còn “tươi roi rói, còn nhảy sôi sối” tụ họp về chợ cá đồng này bán cho bạn hàng, thương lái.

"Chợ ma" hay chợ cá đồng Hòa Mỹ, ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ nhóm họp từ giữa khuya.

Ông Bùi Văn Gầm ở ấp Tân Long, xã Phụng Hiệp vừa từ ruộng ra tới chợ khoe: “Mùa nước nổi mình bắt. Năm trước có nhiều, cá tép thì một đêm cỡ 4-5kg. Năm nay bị nước lên trễ thì cũng ít cá. Một đêm bắt cỡ 2 kí, hai kí ngoài cá sặc rằn, tôm, có cua không hà, cá ít”.

Xã Phụng Hiệp cùng những xã lân cận thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ là vùng đất trũng ở ĐBSCL, cũng được xem là “rún cá”. Chính vì vậy, năm nào cũng vậy, vào mùa nước nổi, khi những cánh đồng ở vùng này mênh mông nước cũng là lúc cư dân nơi đây náo nức ra đồng săn lùng sản vật do thiên nhiên ban tặng, nhất là đánh bắt các loại thủy sản đồng “rặc”, sau đó hội tụ về bán ở chợ cá đồng Hòa Mỹ này.

Những sản vật đánh bắt từ các nơi được mang về chợ cá đồng Hòa Mỹ.

Mỗi đêm “chợ ma” cá đồng Hòa Mỹ nhóm họp từ khoảng 12 giờ đêm cho đến gần sáng thì chợ tan. Hiện chợ có trên dưới 20 bạn hàng. Trong đó một số là bạn hàng ở tại địa phương mỗi đêm đón thu mua sản vật từ người dân sau đó phân loại bán sỉ lại cho bạn hàng từ nơi khác đến để kiếm lời. Các bạn hàng ở xa sau khi thu mua đủ số hàng mình cần thì vội vã đựng trong các túi ni lông, can nhựa nhanh chóng vận chuyển bằng xe máy đến bán ở các chợ khác trong vùng.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương là bạn hàng tại xã đã có hơn 30 năm thu gom cá đồng tại chợ và chị Trần Thị Được bạn hàng từ xã Phong Điền xuống bộc bạch: “Mình giống như là cái vựa vậy đó, thu gom của người dân ra bán trực tiếp ở đây. Một đêm cỡ 70- 80 ký cá lóc. Cá lụn vụn thì ít hơn. Nhỏ lớn mình gom hết. Rồi như bạn hàng lại lấy thì chợ lớn người ta lấy cá lớn, chợ nhỏ người ta lấy cá nhỏ. Rồi tự mình phân ra vậy đó, mình cân mẻ nào có số ký bao nhiêu, rồi mình giao cho bạn hàng bao nhiêu bao nhiêu vậy đó. Như giá cả thì chênh lệch 5.000đ một ký vậy”.

Ếch đồng, Cá lóc, Lươn đồng, Ốc bươu và nhiều sản vật mùa nước nổi tại "chợ ma" cá đồng Hòa Mỹ.

“Ở trên Phong Điền chạy xuống đây thu mua cả chục năm nay rồi đó. 1 giờ khuya chạy xe Honda xuống đây. Mình mua của dân trong vườn ra rồi lấy của bạn hàng nữa như nhỏ đó đó, nó mua rồi nó đưa lại cho mình. Mua cá rô, cá lóc, cá trê, cá sặc, cá mè dinh, cá gì cũng mua, tép cũng mua, mua hết trơn luôn. Mua một đêm khoảng 40- 50 kí”, một khách hàng của chị Hương chia sẻ.

Người dân ở đây cho biết, hồi trước chợ cá đồng Hòa Mỹ đông vui, nhộn nhịp lắm. Chỉ có khoảnh đất dài hơn 300 mét một bên là lộ, một bên là sông mà mỗi đêm nơi đây đón vài ba trăm nông dân từ các nơi mang sản vật săn được trên đồng về bán, số bạn hàng vì thế cũng đông hơn. Những năm gần đây chợ không còn “sung” như trước do nguồn sản mùa nước nổi trên đồng không còn dồi dào, vì vậy số nông dân đến chợ cũng giảm nhiều chỉ còn trên dưới 100 người.

Bạn hàng tại địa phương thu mua các loài thủy sản, sau đó phân loại bán sỉ lại cho bạn hàng từ nơi khác đến.

Anh Nguyễn Văn Mãi ở ấp Tân Long, xã Phụng Hiệp chuyên đặt dớn đánh bắt cá, tôm mang ra chợ này bán tâm sự: “Trước đây tôi đặt mỗi đêm cũng như mình phân loại ra để bán như cá sặc, cá rô… Cá nhúm nhúm thì cũng được trăm mấy, hai trăm ngàn. Còn bây giờ cá vô toàn là cá con, cá nhỏ nhỏ không hà nên mình bán không có tiền”.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp Lê Hoàng Ba, chợ cá đồng Hòa Mỹ đã hình thành từ rất lâu. Nguồn cá đồng nơi đây không chỉ phục vụ bà con trong xã mà còn cung cấp cho các địa phương thuộc Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Hồi trước vào mùa nước nổi, bạn hàng ở chợ này thu mua từ 4-5 tấn cá mỗi đêm, tuy nhiên những năm gần đây lượng thủy sản trong tự nhiên không còn dồi dào nên các thương lái thường chỉ thu mua được trên dưới 1 tấn cá. Trong thời gian tới, định hướng của xã là sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy nét độc đáo của chợ cá đồng này.

Bạn hàng phân loại cá bỏ vào các bọc, thùng chuẩn bị chở đi các chợ khác.

“Trong cái thời gian tới, xã cũng tuyên truyền vận động người dân vừa nuôi cá ruộng và thực hiện khai thác phải giữ gìn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển nguồn cá đồng trên địa bàn của xã để duy trì cung cấp sản lượng cho người dân các tỉnh lân cận. Xã cũng có ý tưởng xây dựng thương hiệu chợ cá đồng của xã Phụng Hiệp và xây dựng mô hình du lịch chợ cá đồng để phục vụ du khách gần xa”, ông Lê Hoàng Ba cho biết.

Chợ cá đồng Hòa Mỹ không chỉ là nơi mua bán những sản vật mùa nước nổi, mà còn lưu giữ nét sinh hoạt dân dã, mộc mạc của người dân vùng sông nước miền Tây. Dù nguồn lợi thủy sản đã giảm, ngôi chợ vẫn đều đặn nhóm họp mỗi đêm, gắn với sinh kế của nhiều nông dân và bạn hàng trong mùa nước nổi. Việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khôi phục nguồn cá đồng và phát huy giá trị riêng có của ngôi chợ sẽ góp phần gìn giữ nét văn hóa độc đáo của địa phương, góp phần giữ những âm thanh đặc trưng trong đêm của chợ cá đồng Hòa Mỹ tiếp tục vang lên trong mỗi mùa nước nổi về.

Sau khi thu mua đủ, các bạn hàng tỏa đi các chợ.