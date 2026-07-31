HĐND tỉnh Lai Châu kiện toàn nhân sự, quyết nghị nhiều chính sách quan trọng

Một trong những nội dung quan trọng được HĐND tỉnh Lai Châu thực hiện ngay trong phiên khai mạc là công tác cán bộ. Với 49/49 phiếu tán thành, ông Lý Công Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bum Tở, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp sẽ xem xét và quyết nghị nhiều chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung ông Hoàng Minh Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lý Công Hậu khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện; cùng tập thể HĐND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử; lắng nghe và quan tâm giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ủy viên UBND tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, các nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Trong đó, HĐND tỉnh sẽ quyết định việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2026; phân cấp cho UBND tỉnh và HĐND cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng thời, xem xét ban hành các cơ chế, chính sách về phát triển nguồn nhân lực; thu hút, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp với quy định pháp luật mới...

Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc kỳ họp.

Ông Lê Minh Ngân đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra. Các cơ quan trình, UBND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh cần chủ động giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, qua đó giúp HĐND tỉnh có đủ cơ sở quyết định đúng đắn, bảo đảm các nghị quyết được ban hành có chất lượng, tính khả thi và sớm đi vào cuộc sống.

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lý Công Hậu.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng nghe, thảo luận các dự thảo nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ cho UBND tỉnh và HĐND cấp xã; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 từ nguồn ngân sách địa phương và nhiều nội dung quan trọng khác.