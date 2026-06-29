Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau tập trung tìm giải pháp để tăng trưởng kinh tế

Tại phiên khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời đã trình bày báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) quý I ước tăng 5,64% và quý II ước tăng khoảng 7,2% đến 7,4% so với cùng kỳ.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau báo cáo tại kỳ họp.

Dù kết quả tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng, song nền kinh tế địa phương vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng, ở lĩnh vực thủy sản thế mạnh với sản lượng tôm ước đạt hơn 278.000 tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 6.956 tỷ đồng, đạt 61% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ.

Khu vực kinh tế tư nhân cũng chứng kiến sự khởi sắc với khoảng 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 28% so với cùng kỳ, mang theo dòng vốn đăng ký đạt 6.000 tỷ đồng. Song song đó, các dự án đầu tư quan trọng, trọng điểm trên địa bàn được tập trung đẩy nhanh tiến độ, đưa tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 36.800 tỷ đồng, tăng 27,4% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Lữ Quang Ngời cũng chỉ ra những hạn chế, khi quy mô nền kinh tế của tỉnh còn khá nhỏ với GRDP khoảng 7 tỷ USD, chỉ chiếm khoảng 1,4% GDP cả nước; Tốc độ tăng trưởng chưa tạo được bước đột phá, một số chỉ tiêu sản xuất công nghiệp sụt giảm và chậm cải thiện, trong khi hoạt động liên kết sản xuất - tiêu thụ vẫn còn yếu, chuỗi giá trị nông sản thiếu bền vững và các doanh nghiệp dẫn dắt; tỉnh chỉ đạo rất quyết liệt nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn diễn ra chậm.

Kỳ họp này, các đại biểu sẽ thảo luận, chất vấn và thông qua nhiều nội dung quan trọng

Để khắc phục, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian tới sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo định hướng của Trung ương và Đại hội Đại biểu tỉnh Cà Mau đã đề ra. Trong đó, tập trung rà soát, ổn định tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính để đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả; bố trí và sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc cùng tài sản công sau sắp xếp.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau cũng triển khai quyết liệt công tác chống IUU; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng; tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách; đồng thời đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Trong kỳ họp này, HĐND tỉnh Cà Mau sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận tại hội trường và thực hiện quyền chất vấn đối với các nhóm vấn đề: thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ; phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân; thúc đẩy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; chính sách thu hút đầu tư phát triển điện gió;... Các đại biểu cũng sẽ xem xét và quyết nghị 12 nghị quyết trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, đề nghị các vị đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung thảo luận dân chủ, khách quan và thẳng thắn để đánh giá đúng thực trạng, từ đó đề xuất được các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng kỳ vọng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Việc nhìn nhận trực diện vào các hạn chế và đề ra các giải pháp đồng bộ tại kỳ họp được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới, giúp Cà Mau bứt phá mạnh mẽ và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm 2026.