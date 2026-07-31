HĐND tỉnh Lai Châu thông qua 16 nghị quyết tạo động lực phát triển

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp. Các nghị quyết được thông qua lần này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, mà còn tạo cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định các nghị quyết thông qua sẽ tạo nền tảng để Lai Châu phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 -2030; phân bổ nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai các dự án cấp thiết. Đây là những quyết sách có tác động trực tiếp đến việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Kỳ họp cũng quyết định tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2026. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý để quản lý, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 16 nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Minh Ngân nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua là những quyết sách quan trọng, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tạo nền tảng để Lai Châu phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị UBND tỉnh ngay sau kỳ họp khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai; cụ thể hóa từng nghị quyết thành chương trình, nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung phát biểu thảo luận tại tổ.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh được đề nghị tiếp tục phát huy vai trò giám sát, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng hành cùng UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện.

Việc nhanh chóng đưa 16 nghị quyết vào thực tiễn được xác định là khâu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương, khơi thông các nguồn lực và tạo động lực để Lai Châu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.